Хусити обіцяють й надалі атакувати кораблі в Червономі морі, попри спецоперацію США

Єменські хусити пообіцяли продовжувати атакувати кораблі в Червоному морі, незважаючи на рішення США створити міжнародну військово-морську оперативну групу для захисту морської торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Підтримуване Іраном угруповання хуситів також попередило Вашингтон, що готове вжити заходів у відповідь, якщо США атакують їхні військові бази.

"Якщо США нападуть на Ємен, ми завдамо удару, випустивши ракети і безпілотники по американських лінкорах та інших судах", - заявив лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті

США оголосили, що працюють із західними та арабськими союзниками над зміцненням сил морського захисту, які покликані забезпечувати безпеку суден, що плавають у Червоному морі, на яке припадає майже 12% світової торгівлі.

За даними швейцарського логістичного гіганта Kuehne+Nagel International AG, понад 100 контейнеровозів зараз прямують довгим маршрутом навколо Африки, щоб уникнути нападу хуситів, що призводить до додаткових витрат і затримок.

Транспортні компанії дедалі більше стурбовані тим, що судна, які стосуються будь-якої країни, є "здобиччю". У понеділок нафтогазовий гігант BP Plc заявив, що призупинить усі постачання через Червоне море. MSC Mediterranean Shipping Co, найбільша у світі контейнерна лінія, і AP Moller-Maersk A/S зробили аналогічні кроки.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Так, британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Крім цього, Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі.