Хуситы обещают и дальше атаковать корабли в Красном море, несмотря на спецоперацию США

Йеменские хуситы пообещали продолжать атаковать корабли в Красном море, несмотря на решение США создать международную военно-морскую оперативную группу по защите морской торговли на одном из важнейших водных путей мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Поддерживаемая Ираном группировка хуситов также предупредила Вашингтон, что готова принять ответные меры, если США атакуют их военные базы.

"Если США нападут на Йемен, мы нанесем удар, выпустив ракеты и беспилотники по американским линкорам и другим судам", - заявил лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути

США объявили, что работают с западными и арабскими союзниками над укреплением сил морской защиты, которые призваны обеспечивать безопасность плавающих в Красном море судов, на которое приходится почти 12% мировой торговли.

По данным швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel International AG, более 100 контейнеровозов сейчас следуют по длинному маршруту вокруг Африки, чтобы избежать нападения хуситов, что приводит к дополнительным затратам и задержкам.

Транспортные компании все больше озабочены тем, что суда, относящиеся к любой стране, являются "добычей". В понедельник нефтегазовый гигант BP Plc заявил, что приостановит все поставки через Красное море. MSC Mediterranean Shipping Co, крупнейшая в мире контейнерная линия, и AP Moller-Maersk A/S предприняли аналогичные шаги.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем.

Так, британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Кроме этого, Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian по защите судоходства в Красном море.