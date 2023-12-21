Хуситы обещают и дальше атаковать корабли в Красном море, несмотря на спецоперацию США
Йеменские хуситы пообещали продолжать атаковать корабли в Красном море, несмотря на решение США создать международную военно-морскую оперативную группу по защите морской торговли на одном из важнейших водных путей мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Поддерживаемая Ираном группировка хуситов также предупредила Вашингтон, что готова принять ответные меры, если США атакуют их военные базы.
"Если США нападут на Йемен, мы нанесем удар, выпустив ракеты и беспилотники по американским линкорам и другим судам", - заявил лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути
США объявили, что работают с западными и арабскими союзниками над укреплением сил морской защиты, которые призваны обеспечивать безопасность плавающих в Красном море судов, на которое приходится почти 12% мировой торговли.
По данным швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel International AG, более 100 контейнеровозов сейчас следуют по длинному маршруту вокруг Африки, чтобы избежать нападения хуситов, что приводит к дополнительным затратам и задержкам.
Транспортные компании все больше озабочены тем, что суда, относящиеся к любой стране, являются "добычей". В понедельник нефтегазовый гигант BP Plc заявил, что приостановит все поставки через Красное море. MSC Mediterranean Shipping Co, крупнейшая в мире контейнерная линия, и AP Moller-Maersk A/S предприняли аналогичные шаги.
Атаки хуситов на торговые суда в Красном море
С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем.
Так, британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.
В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.
Кроме этого, Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.
19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian по защите судоходства в Красном море.
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