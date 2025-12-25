Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Коли саме й чому погода в Україні буде небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються:

26 грудня вночі - у північних областях країни;

26 грудня вдень - в цілому по Україні (крім Закарпаття).

Йдеться про:

пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с;

хуртовину;

ожеледицю на дорогах.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні завтра в цілому

Згідно з прогнозом синоптиків на п'ятницю, 26 грудня, погода по території України буде по-справжньому зимовою.

Так, атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо.

У нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень - по всій території України (крім крайнього заходу) - очікується сніг.

На дорогах разом із цим утворюватиметься ожеледиця.

"Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Вночі у північних областях, вдень - в Україні (крім Закарпаття), очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини", - розповіли українцям.

Тим часом температурний фон зміниться за рахунок збільшення хмарності. Тобто мороз - дещо послабшає.

З огляду на це, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в межах -4..-9 градусів за Цельсієм. У Карпатах і на Прикарпатті - до 13 градусів морозу.

Тим часом денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.

Прогноз погоди на 26 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого завтра чекати від погоди в Києві та області

На території Києва та Київської області впродовж 26 грудня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища:

пориви вітру 15-20 м/с;

хуртовина;

на дорогах - ожеледиця.

Попередження УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж погода у столичному регіоні очікується хмарною.

На ніч прогнозують помірний сніг. Вдень - невеликий.

Температура повітря вночі:

по області - від 4 до 9 градусів морозу;

у Києві - від 6 до 8 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря вдень очікується:

по області - від 0 до 5 градусів морозу;

у Києві - від 0 до 2 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як підготуватись до негоди у столиці: поради КМДА

З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували низку рекомендацій для громадян.

Так, під час сильного вітру фахівці закликають українців:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із ними автівки.

Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Тим часом пішоходів закликають бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Насамкінець якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)