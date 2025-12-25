RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Метели накроют Украину: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Украинцев предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили украинцев о приближении опасных метеорологических явлений. Погода резко ухудшится в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Когда именно и почему погода в Украине будет опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются:

  • 26 декабря ночью - в северных областях страны;
  • 26 декабря днем - в целом по Украине (кроме Закарпатья).

Речь идет про:

  • порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с;
  • метель;
  • гололедицу на дорогах.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине завтра в целом

Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.

Так, атмосферные фронты с севера обусловят пасмурное небо.

В ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег.

На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.

"Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с. Ночью в северных областях, днем - в Украине (кроме Закарпатья), ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели", - рассказали украинцам.

Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.

Учитывая это, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.

Тем временем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.

Прогноз погоды на 26 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего завтра ждать от погоды в Киеве и области

На территории Киева и Киевской области в течение 26 декабря также вероятны опасные метеорологические явления:

  • порывы ветра 15-20 м/с;
  • метель;
  • на дорогах - гололедица.

Предупреждение УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же погода в столичном регионе ожидается облачной.

На ночь прогнозируют умеренный снег. Днем - небольшой.

Температура воздуха ночью:

  • по области - от 4 до 9 градусов мороза;
  • в Киеве - от 6 до 8 градусов ниже нуля.

Тем временем температура воздуха днем ожидается:

  • по области - от 0 до 5 градусов мороза;
  • в Киеве - от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как подготовиться к непогоде в столице: советы КГГА

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.

Так, во время сильного ветра специалисты призывают украинцев:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними машины.

Водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Между тем пешеходов призывают быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

В завершение, если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентрСнегопадПогода в КиевеПогода на деньМетеоролог