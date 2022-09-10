Hubble сфотографировал образование звезд за сотни тысяч световых лет от Земли: яркий кадр

Малое Магелланово Облако, по мнению ученых, содержит спираль, где образуется поток газа. Поток, со своей стороны способствует рождению звезд в звездных яслях, которые имеют название NGC 346.

Приблизительный диаметр NGC 346 составляет почти 150 световых лет. Также звездные ясли содержат материал, который весит как 50 тысяч Солнц.Ученые озадачены тем, насколько быстро там образуются звезды.

Малое Магелланово Облако имеет более простой химический состав, чем в Млечном пути. Звезды в ней горячее и сгорают быстрее.

"Звезды - это машины, которые формируют Вселенную. У нас не было бы жизни без звезд, и все же мы не до конца понимаем, как они образуются", - заявила астроном научного института космического телескопа в Балтиморе Елена Сабби.

Фото: Hubble сфотографировал образование звезд за сотни тысяч световых лет от Земли (hubblesite.org)