Американские астрономы показали самые детализированные фотографии Солнца
Телескоп DKIST, который расположен на вершине потухшего вулкана острова Мауи, сделал самые детализированные на сегодня фотографии Солнца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на National Solar Observatory.
На фотографиях изображена хромосфера Солнца - внешняя оболочка звезды, которая окружает его фотосферу, то есть видимую поверхность. Происхождение названия связано с ее красным цветом, вызванным тем, что в видимом спектре доминирует красная H-альфа линия излучения водорода.
В то же время хромосфера не имеет выраженной гладкой поверхности, поскольку из нее постоянно происходят горячие выбросы "спикулы". Последние способны извергаться с поверхности со скоростью почти 100 километров в секунду и распространяться на расстояние около 9700 километров.
Фото: американские астрономы показали самые детализированные фотографии Солнца (nso.edu)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.
Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.
Также недавно Hubble сделал новую фотографию на которых продемонстрировал две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.
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