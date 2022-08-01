ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца: яркий кадр

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 12:45
Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца: яркий кадр Фото: Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сфотографировал яркую центральную часть шарового звездного скопления NGC 6638, которое расположено в созвездии Стрельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Фотография была сделана благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Hubble способен делать качественные фотографии без размытости, вызванной земной атмосферой, поскольку он расположен на низкой околоземной орбите.

Ученые используют телескоп для изучения шаровых скоплений, их эволюции и роли гравитации в их плотных системах.

Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца: яркий кадр

Фото: Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец (twitter.com/NASAHubble)

Отмечается, что NGC 6638 открыл британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые зафиксировал звездное скопление 12 июля 1784 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.

Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Hubble
NEWS
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне