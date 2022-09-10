Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі: яскравий кадр

Мала Магелланова Хмара, на думку вчених, містить спіраль, де утворюється потік газу. Потік, зі свого боку сприяє народженню зірок у зоряних яслах, які мають назву NGC 346.

Приблизний діаметр NGC 346 становить майже 150 світлових років. Також зоряні ясла містять матеріал, який важить як 50 тисяч сонць.Вчені спантеличені тим, наскільки швидко там утворюються зірки.

Мала Магелланова Хмара має простіший хімічний склад ніж у Чумацькому шляху. Зірки в ній гарячіші та згоряють швидшеюю.

"Зірки - це машини, які формують Всесвіт. У нас не було б життя без зірок, і все ж ми не до кінця розуміємо, як вони утворюються", - заявила астроном Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі Елена Саббі.

Фото: Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі (hubblesite.org)