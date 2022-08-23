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Полярные сияния и большое красное пятно: NASA показало впечатляющие снимки Юпитера

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Вторник 23 августа 2022 17:44
Полярные сияния и большое красное пятно: NASA показало впечатляющие снимки Юпитера Фото: NASA показало впечатляющие снимки Юпитера (nasa.gov)
Автор: Елизавета Драбкина

Космический телескоп NASA Джеймса Уэбба сделал новые изображения планеты Юпитер. На снимках изображены полярные сияния, многочисленные белые пятна, а также "Большое красное пятно", которое могло бы поглотить Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Полярные сияния и большое красное пятно: NASA показало впечатляющие снимки Юпитера

Отмечается, что два изображения были получены из камеры ближнего инфракрасного диапазона, которая способна обнаруживать свет от ранних звезд и галактик.

Добавим, что инфракрасный свет невидим для глаза человека, однако свет был отражен в видимом спектре, диапазоне длин волн, который можно увидеть.

На изображении Юпитера, созданном из нескольких изображений от Вебба, полярные сияния простираются на большую высоту как над северным, так и над южным полюсами планеты.

"Большое красное пятно", известный шторм такой величины, что мог бы поглотить Землю, выглядит белым на этих снимках, как и другие облака, потому что они отражают много солнечного света.

Сообщается, что многочисленные яркие белые "пятна" и "полосы", вероятно, являются верхушками облаков конденсированных конвективных штормов на большой высоте. А темные ленты к северу от экваториального региона имеют небольшую облачность.

Закрученные горизонтальные полосы планеты воссозданы синими, коричневыми и кремовыми цветами. Электрические синие полярные сияния светятся над северным и южным полюсами Юпитера. От полярных сияний исходит белое сияние. Вдоль экватора планеты кольца светятся слабым белым цветом.

Полярные сияния и большое красное пятно: NASA показало впечатляющие снимки ЮпитераПолярные сияния и большое красное пятно: NASA показало впечатляющие снимки Юпитера

Напомним, космический телескоп Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.

Кроме того, телескоп James Webb сфотографировал результат столкновение двух галактик.

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