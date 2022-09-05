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Hubble сфотографировал две галактики, которые расположены в миллиарде световых лет от Земли

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Понедельник 05 сентября 2022 16:23
Hubble сфотографировал две галактики, которые расположены в миллиарде световых лет от Земли Фото: Hubble сфотографировал две галактики, которые находятся в миллиарде мировых лет от Земли (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сделал новую фотографию на которых продемонстрировал две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ESA.

Hubble сфотографировал две галактики, которые расположены в миллиарде световых лет от Земли

Фото: спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461 (esahubble.org)

Несмотря на то, что визуально кажется якобы галактики столкнулись друг с другом, расположение космических объектов является абсолютно случайным, поскольку они вероятно на самом деле не взаимодействуют между собой.

Эта фотография является одним из многих наблюдений телескопа в рамках проекта Galaxy Zoo, который состоит в том, что группы из сотен тысяч добровольцев занимаются классификацией галактик.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.

Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.

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