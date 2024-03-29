"Хтось хотів медаль". В ВМС підтвердили, що росіяни збили свій літак над Севастополем

У Військово-морських силах Збройних сил України підтвердили, що вчорашнє падіння російського винищувача над тимчасово окупованим Кримом сталося через збиття літака засобами ППО інтервентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.
Офіцер зазначив, що йдеться про російський Су-27, який 28 березня ліквідували самі ж окупанти біля Севастополя.
"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ, і що його було знищено власними силами", - сказав Плетенчук.
Вірогідною причиною такого "дружнього вогню" росіян по своєму винищувачу представник МВС ЗСУ назвав факт, що у загарбників в Криму "була тривога, була бойова готовність", і бажання окупантів "вислужитися".
"Спрацював людський фактор: хтось дуже хотів отримати медаль, і не став розбиратися, чий це літак", - пояснив спікер.
Він також уточнив, що російського пілота Су-27 після катапультування врятували, але літак був повністю знищений.
Раніше повідомлялося, що 28 березня російський винищувач впав на територію тимчасово окупованого Криму. Відео з падінням палаючого літака миттєво поширились серед проросійських Telegram-каналів.
Водночас представники окупаційної "адміністрації" заявили, що пілот катапультувався, і його було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя. У мережі звучали припущення, що літак збила російська ППО.
Нагадаємо також, що кілька тижнів тому українські захисники знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.
А вже наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.
Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.
Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Крім того, 2 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни знищили ще один Су-34. Додамо, того ж дня також стало відомо про чергове збиття російського літака.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.