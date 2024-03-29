"Кто-то хотел медаль". В ВМС подтвердили, что россияне сбили свой самолет над Севастополем

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины подтвердили, что вчерашнее падение российского истребителя над временно оккупированным Крымом произошло из-за сбития самолета средствами ПВО интервентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.
Офицер отметил, что речь идет о российском Су-27, который 28 марта ликвидировали сами же оккупанты возле Севастополя.
"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ, и что он был уничтожен собственными силами", - сказал Плетенчук.
Вероятной причиной такого "дружественного огня" россиян по своему истребителю представитель МВД ВСУ назвал факт, что у захватчиков в Крыму "была тревога, была боевая готовность", и желание оккупантов "выслужиться".
"Сработал человеческий фактор: кто очень хотел получить медаль, и не стал разбираться, чей это самолет", - пояснил спикер.
Он также уточнил, что российский пилот Су-27 после катапультирования был спасен, но самолет - полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что 28 марта российский истребитель упал на территорию временно оккупированного Крыма. Видео с падением горящего самолета мгновенно распространилось среди пророссийских Telegram-каналов.
В то же время представители оккупационной "администрации" заявили, что пилот катапультировался, и был подобран в море в 200 метрах от берега Севастополя. В сети звучали предположения, что самолет сбил российский ПВО.
Напомним также, что несколько недель назад украинские защитники уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.
А уже на следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.
Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Кроме того, 2 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины уничтожили еще один Су-34. Добавим, в тот же день также стало известно об очередном сбитии российского самолета.
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