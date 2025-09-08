ua en ru
Від нулів до розгрому: як Україна грала з Азербайджаном раніше (відео)

Понеділок 08 вересня 2025 18:39
UA EN RU
Від нулів до розгрому: як Україна грала з Азербайджаном раніше (відео) Фото: Матч Азербайджана з Україною в Баку в 2006 році (instagram.com/retrofootball.ukraine)
Автор: Андрій Костенко

9 вересня національна команда України зіграє проти збірної Азербайджану в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу-2026. Це буде не перша зустріч суперників на футбольному полі, проте останнє побачення було дуже давно.

РБК-Україна пригадує попередні зустрічі української та азербайджанської збірних.

Нулі в Баку

Україна ще ніколи не перетиналась з Азербайджаном на рівні офіційних турнірів збірних. Тому поєдинок, який розпочнеться в Баку 9 вересня о 19:00 (за київським часом), стане своєрідним дебютом.

Більш того, навіть у товариських поєдинках команди грали між собою лише двічі. Обидві зустрічі датуються далеким вже 2006 роком.

Взимку 2006-го "синьо-жовті" розпочали підготовку до першого (і поки єдиного) для себе чемпіонату світу в Німеччині. Відкрила той рік команда Олега Блохіна саме матчам з Азербайджаном, що відбувся в Баку 28 лютого.

Типовий зимовий футбол у виконанні суперників особливого задоволення глядачам не приніс. 90 хвилин пройшли без жодного забитого м'яча, хоча за Україну в тому матчі грали: креативний Руслан Ротань, наполегливий Олег Гусєв, зазвичай забивні Андрій Воронін і Сергій Ребров та інші.

Від нулів до розгрому: як Україна грала з Азербайджаном раніше (відео)

Азербайджан - Україна. В атаці - Олег Гусєв (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

Склад збірної України: Шуст, Федоров, Русол (Ващук, 46), Єзерський, Несмачний, Гусин (Шелаєв, 67), Гусєв (Воробей, 46), Ротань (Серебренніков, 56), Калиниченко (Назаренко, 76), Бєлік, Воронін (Ребров, 46). Тренер – Олег Блохін.

Розгром у Києві

У тому ж році, 15 серпня, відбувся матч-відповідь на київській арені "Динамо".

Вітчизняні вболівальники перебували тоді в ейфорії після вдалого виступу "синьо-жовтих" на мундіалі-2006 (вихід до 1/4 фіналу). А матч з Азербайджаном був якраз першим, після успішної гри на ЧС.

Футболісти збірної України віддячили глядачам яскравою грою, забивши у ворота гостей шість голів без відповіді. Відзначилися: Андрій Воронін, Сергій Назаренко, Руслан Ротань, Олег Гусєв, Андрій Воробей та Олексій Бєлік.

Від нулів до розгрому: як Україна грала з Азербайджаном раніше (відео)

Андрій Воронін відкрив рахунок у Києві (фото: instagram.com/retrofootball.ukraine)

"Синьо-жовті" виступали у такому складі: Кернозенко, Несмачний (Свідерський, 57), Тимощук (Шелаєв, 46), Кучер, Русол, Ротань (Михалик, 56), Гусєв (Воробей, 46), Воронін (Гусин, 55), Бєлік, Ткаченко, Назаренко (Рикун, 46). Тренер – Олег Блохін.

Ця перемога (6:0) довгий час була найбільшою для збірної України, поки шляхи команди у відборі до ЧС-2014 не перетнулися з Сан-Маріно (9:0 та 8:0).

Раніше повідомили, де і коли безкоштовно дивитися матч Азербайджан – Україна у кваліфікації ЧС-2026.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

