Хто вбив Парубія: що відомо про підозрюваного та коли суд

Сьогодні правоохоронці вийшли з брифінгом щодо ходу розслідування вбивства Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія затриманий

"Ми вивчаємо всі мотиви. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо російський слід, що це замовлення з боку РФ", - повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Він також додав, що щодо мотивів стрілка буде правильно казати лише після проведення слідчих дій. Наразі йому оголошено про підозру.

Коли суд

Правоохоронці зазначили, що для підозрюваного у вбивстві Парубія будуть просити арешт без застави, найближчим часом клопотання буде подане до суду.

"У нас є час. Він був затриманий вчора, сьогодні повідомлено про підозру. Відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто у нас є або сьогодні, або завтра ми подамо клопотання до суду", - зазначив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія

Наразі відомо, що підозрюваний:

1973 року народження,

родом зі Львова,

"мав певні обставини, за яких вчинив вбивство".

не мав постійного місця роботи, підробляв на випадкових заробітках,

кур'єром не працював.

Правоохоронці також не виключають, що затриманий мав намір далі виїхати за межі країни.

"Наразі про спільників не відомо, але ми не відкинули жодної версії...Ми вважаємо, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти до скоєння вбивства", - додав Нєбитов, відповідаючи на питання щодо ймовірних спільників.