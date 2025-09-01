Кто убил Парубия: что известно о подозреваемом и когда суд

Сегодня правоохранители вышли с брифингом о ходе расследования убийства Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан

"Мы изучаем все мотивы. Продолжаем работать по всем направлениям. Лицо намеревалось совершить убийство, мы не исключаем российский след, что это заказ со стороны РФ", - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Он также добавил, что о мотивах стрелка будет правильно говорить только после проведения следственных действий. Сейчас ему объявлено о подозрении.

Когда суд

Правоохранители отметили, что для подозреваемого в убийстве Парубия будут просить арест без залога, в ближайшее время ходатайство будет подано в суд.

"У нас есть время. Он был задержан вчера, сегодня сообщено о подозрении. В соответствии с законодательством, он должен быть доставлен в суд в течение 60 часов с момента задержания. То есть у нас есть или сегодня, или завтра мы подадим ходатайство в суд", - отметил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия

Сейчас известно, что подозреваемый:

1973 года рождения,

родом из Львова,

"имел определенные обстоятельства, при которых совершил убийство".

не имел постоянного места работы, подрабатывал на случайных заработках,

курьером не работал.

Правоохранители также не исключают, что задержанный намеревался в дальнейшем выехать за пределы страны.

"Сейчас о сообщниках неизвестно, но мы не отвергли никакой версии... Мы считаем, что есть какая-то информация относительно лиц, которые инструктировали указанное лицо и пытались содействовать совершению убийства", - добавил Небытов, отвечая на вопрос о вероятных сообщниках.