Головна » Життя » Гроші

Хто з українок не зможе вийти на пенсію у 60 років: у ПФУ назвали важливу умову

19:52 20.05.2026 Ср
У ПФУ роз’яснили, коли зможуть вийти на пенсію ті, кому бракує стажу
aimg Тетяна Веремєєва
Хто з українок не зможе вийти на пенсію у 60 років: у ПФУ назвали важливу умову Фото: Не всі жінки зможуть отримувати пенсії з 60 років (Getty Images)
У 2026 році частина українок не зможе вийти на пенсію у 60 років через нові вимоги до страхового стажу. Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу, і ця планка продовжить зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Головне:

  • Вимога 33 років: Для виходу на пенсію у 60 років тепер необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.
  • Хто під загрозою: Жінки та чоловіки, які працювали неофіційно, мали тривалі перерви, перебували у декреті без оформлення стажу або виїжджали за кордон і не сплачували ЄСВ в Україні.
  • Альтернатива у 63 та 65 років: Якщо у 60 років стажу не вистачає, виплати переносяться: на 63 роки або на 65 років.
  • Рішення, якщо бракує кількох місяців: Можна офіційно допрацювати цей термін і подати заяву до ПФУ пізніше - пенсію нарахують із дня звернення.
  • Як оформити: Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал.

Чому не всі жінки зможуть вийти на пенсію у 60 років

У Пенсійному фонді нагадали, що право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення пенсійного віку, а й від кількості набутого страхового стажу.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Саме через це частина жінок, яким виповниться 60 років наступного року, не зможе одразу оформити пенсію. Найчастіше це стосується тих, хто:

  • мав тривалі перерви у роботі;
  • працював неофіційно;
  • перебував у декреті або доглядав за родичами без оформлення страхового стажу;
  • виїжджав за кордон і не сплачував внески в Україні.

У ПФУ пояснюють: якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років стажу, право на пенсію переноситься.

Коли можна буде вийти на пенсію без достатнього стажу

Українці, яким у 2026 році виповниться 60 років, але які не матимуть 33 років страхового стажу, зможуть оформити пенсію пізніше:

  • у 63 роки - за наявності щонайменше 25 років стажу;
  • у 65 років - якщо є мінімум 15 років стажу.

При цьому необхідний стаж для пенсії у 60 років щороку збільшується. Уже у 2028 році потрібно буде мати 35 років стажу.

Як рахують страховий стаж

Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.

Для підтвердження стажу до 2004 року використовують:

  • трудову книжку;
  • довідки;
  • інші документи про трудову діяльність.

У Пенсійному фонді навели приклад: якщо людині виповнюється 60 років у 2026 році, але їй бракує кількох місяців стажу, вона може продовжити працювати та звернутися за пенсією після набуття необхідного стажу.

У такому разі пенсію призначать із дати звернення.

Як оформити пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Також пенсію можуть призначити автоматично - без звернення людини, якщо в реєстрі вже є всі необхідні дані про страховий стаж.

Раніше РБК-Україна писало, що українські пенсіонери можуть отримувати пенсію за фактичним місцем проживання, навіть якщо не мають офіційної реєстрації за новою адресою. Це стосується й переселенців з окупованих територій.

Також ми розповідали, що українські пенсіонери можуть отримувати пенсію за фактичним місцем проживання, навіть якщо не мають офіційної реєстрації за новою адресою. Це стосується й переселенців з окупованих територій - вони можуть перевести пенсійну справу через сервісний центр ПФУ або онлайн через портал Пенсійного фонду, подавши заяву та необхідні документи.

