Пенсія за фактичним місцем проживання: як подати заяву онлайн та які документи потрібні

Українські пенсіонери можуть отримувати виплати за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно не збігається із зареєстрованою адресою. Це стосується і людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Хто може перевести пенсію за новим місцем проживання

У Пенсійному фонді нагадали, що закон дозволяє виплачувати пенсію за фактичним місцем проживання людини в межах України незалежно від офіційної реєстрації.

Якщо пенсіонер переїхав в інший регіон або залишив тимчасово окуповану територію, він може подати заяву про переведення пенсійної справи за новим місцем проживання.

Як подати заяву

Звернутися можна двома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду; онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для подання заяви онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як перевести пенсію онлайн: покрокова інструкція

Крок 1. Авторизуватися на порталі ПФУ. Потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та натиснути кнопку "Вхід". Після цього слід авторизуватися за допомогою КЕП.

Крок 2. Обрати потрібну послугу. У меню необхідно перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на перерахунок пенсії".

Крок 3. Заповнити заяву. У формі потрібно:

заповнити всі обов’язкові поля;

у графі "Вид перерахунку" обрати "Взяття на облік (у новому районі)";

зазначити управління Пенсійного фонду за новим місцем проживання.

Також необхідно вказати інформацію щодо можливого отримання пенсії за іншими законами або в іншій державі.

Які документи потрібно додати

До заяви потрібно завантажити сканкопії:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

пенсійного посвідчення;

інших документів за потреби.

У ПФУ наголошують, що сканкопії мають бути:

кольоровими;

чіткими;

у форматі JPG або PDF;

розміром до 1 МБ.

Рекомендована якість сканування - 300 dpi

Що робити після заповнення заяви

Після внесення даних потрібно:

надати згоду на обробку персональних даних;

підтвердити ознайомлення з правилами;

сформувати заяву;

перевірити інформацію;

підписати документ КЕП та надіслати до ПФУ.

Статус розгляду заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" на порталі Пенсійного фонду.