Кто из украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в ПФУ назвали важное условие

19:52 20.05.2026 Ср
В ПФУ разъяснили, когда смогут выйти на пенсию те, кому не хватает стажа
aimg Татьяна Веремеева
Кто из украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в ПФУ назвали важное условие Фото: Не все женщины смогут получать пенсии с 60 лет (Getty Images)
В 2026 году часть украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь не менее 33 лет стажа, и эта планка продолжит расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное:

  • Требование 33 лет: Для выхода на пенсию в 60 лет теперь необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.
  • Кто под угрозой: Женщины и мужчины, которые работали неофициально, имели длительные перерывы, находились в декрете без оформления стажа или выезжали за границу и не платили ЕСВ в Украине.
  • Альтернатива в 63 и 65 лет: Если в 60 лет стажа не хватает, выплаты переносятся: на 63 года или на 65 лет.
  • Решение, если не хватает нескольких месяцев: Можно официально доработать этот срок и подать заявление в ПФУ позже - пенсию начислят со дня обращения.
  • Как оформить: Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал.

Почему не все женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества приобретенного страхового стажа.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно поэтому часть женщин, которым исполнится 60 лет в следующем году, не сможет сразу оформить пенсию. Чаще всего это касается тех, кто:

  • имел длительные перерывы в работе;
  • работал неофициально;
  • находился в декрете или ухаживал за родственниками без оформления страхового стажа;
  • выезжал за границу и не платил взносы в Украине.

В ПФУ объясняют: если в 60 лет человек не имеет необходимых 33 лет стажа, право на пенсию переносится.

Когда можно будет выйти на пенсию без достаточного стажа

Украинцы, которым в 2026 году исполнится 60 лет, но которые не будут иметь 33 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию позже:

  • в 63 года - при наличии не менее 25 лет стажа;
  • в 65 лет - если есть минимум 15 лет стажа.

При этом необходимый стаж для пенсии в 60 лет ежегодно увеличивается. Уже в 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа.

Как считают страховой стаж

Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц.

Для подтверждения стажа до 2004 года используют:

  • трудовую книжку;
  • справки;
  • другие документы о трудовой деятельности.

В Пенсионном фонде привели пример: если человеку исполняется 60 лет в 2026 году, но ему не хватает нескольких месяцев стажа, он может продолжить работать и обратиться за пенсией после приобретения необходимого стажа.

В таком случае пенсию назначат с даты обращения.

Как оформить пенсию

Подать заявление на назначение пенсии можно:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для электронного обращения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Также пенсию могут назначить автоматически - без обращения человека, если в реестре уже есть все необходимые данные о страховом стаже.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские пенсионеры могут получать пенсию по фактическому месту жительства, даже если не имеют официальной регистрации по новому адресу. Это касается и переселенцев с оккупированных территорий.

Также мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получать пенсию по фактическому месту жительства, даже если не имеют официальной регистрации по новому адресу. Это касается и переселенцев с оккупированных территорий - они могут перевести пенсионное дело через сервисный центр ПФУ или онлайн через портал Пенсионного фонда, подав заявление и необходимые документы.

