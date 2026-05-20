Кто из украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в ПФУ назвали важное условие
В 2026 году часть украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь не менее 33 лет стажа, и эта планка продолжит расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Требование 33 лет: Для выхода на пенсию в 60 лет теперь необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.
- Кто под угрозой: Женщины и мужчины, которые работали неофициально, имели длительные перерывы, находились в декрете без оформления стажа или выезжали за границу и не платили ЕСВ в Украине.
- Альтернатива в 63 и 65 лет: Если в 60 лет стажа не хватает, выплаты переносятся: на 63 года или на 65 лет.
- Решение, если не хватает нескольких месяцев: Можно официально доработать этот срок и подать заявление в ПФУ позже - пенсию начислят со дня обращения.
- Как оформить: Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал.
Почему не все женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет
В Пенсионном фонде напомнили, что право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества приобретенного страхового стажа.
Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно поэтому часть женщин, которым исполнится 60 лет в следующем году, не сможет сразу оформить пенсию. Чаще всего это касается тех, кто:
- имел длительные перерывы в работе;
- работал неофициально;
- находился в декрете или ухаживал за родственниками без оформления страхового стажа;
- выезжал за границу и не платил взносы в Украине.
В ПФУ объясняют: если в 60 лет человек не имеет необходимых 33 лет стажа, право на пенсию переносится.
Когда можно будет выйти на пенсию без достаточного стажа
Украинцы, которым в 2026 году исполнится 60 лет, но которые не будут иметь 33 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию позже:
- в 63 года - при наличии не менее 25 лет стажа;
- в 65 лет - если есть минимум 15 лет стажа.
При этом необходимый стаж для пенсии в 60 лет ежегодно увеличивается. Уже в 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа.
Как считают страховой стаж
Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц.
Для подтверждения стажа до 2004 года используют:
- трудовую книжку;
- справки;
- другие документы о трудовой деятельности.
В Пенсионном фонде привели пример: если человеку исполняется 60 лет в 2026 году, но ему не хватает нескольких месяцев стажа, он может продолжить работать и обратиться за пенсией после приобретения необходимого стажа.
В таком случае пенсию назначат с даты обращения.
Как оформить пенсию
Подать заявление на назначение пенсии можно:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для электронного обращения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Также пенсию могут назначить автоматически - без обращения человека, если в реестре уже есть все необходимые данные о страховом стаже.
