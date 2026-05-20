Кто из украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в ПФУ назвали важное условие

В 2026 году часть украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь не менее 33 лет стажа, и эта планка продолжит расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Почему не все женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества приобретенного страхового стажа.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно поэтому часть женщин, которым исполнится 60 лет в следующем году, не сможет сразу оформить пенсию. Чаще всего это касается тех, кто:

имел длительные перерывы в работе;

работал неофициально;

находился в декрете или ухаживал за родственниками без оформления страхового стажа;

выезжал за границу и не платил взносы в Украине.

В ПФУ объясняют: если в 60 лет человек не имеет необходимых 33 лет стажа, право на пенсию переносится.

Когда можно будет выйти на пенсию без достаточного стажа

Украинцы, которым в 2026 году исполнится 60 лет, но которые не будут иметь 33 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию позже:

в 63 года - при наличии не менее 25 лет стажа ;

- при наличии не менее ; в 65 лет - если есть минимум 15 лет стажа.

При этом необходимый стаж для пенсии в 60 лет ежегодно увеличивается. Уже в 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа.

Как считают страховой стаж

Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц.

Для подтверждения стажа до 2004 года используют:

трудовую книжку;

справки;

другие документы о трудовой деятельности.

В Пенсионном фонде привели пример: если человеку исполняется 60 лет в 2026 году, но ему не хватает нескольких месяцев стажа, он может продолжить работать и обратиться за пенсией после приобретения необходимого стажа.

В таком случае пенсию назначат с даты обращения.

Как оформить пенсию

Подать заявление на назначение пенсии можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для электронного обращения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Также пенсию могут назначить автоматически - без обращения человека, если в реестре уже есть все необходимые данные о страховом стаже.