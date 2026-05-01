Виплати на пенсію українцям у квітні зросли: ПФУ оприлюднив цифри
Минулого місяця Пенсійний фонд спрямував на пенсійні виплати 75 млрд гривень. Ця сума перевищує березневі показники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву пресслужби ПФУ.
ПФУ повністю профінансував основні напрямки соціальної підтримки у квітні:
- На пенсії спрямовано 75 млрд грн, з яких 65,6 млрд грн перераховано через уповноважені банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпошту".
- На житлові субсидії та пільги пішло 4,8 млрд грн.
- На страхові виплати виділено 3,8 млрд грн, в тому числі 2,4 млрд грн на оплату лікарняних.
- На державні допомоги та інші виплати спрямували 28,5 млрд грн.
Крім того, протягом минулого місяця органи ПФУ надали 1584,9 тисяч послуг громадянам.
Як змінилися обсяги фінансування
Витрати на соціальну сферу помітно зросли, порівняно з березнем:
- На пенсії спрямували на 0,4 млрд грн більше, ніж минулого місяця (75 млрд грн проти 74,6 млрд грн).
- Видатки на страхові виплати не змінилися.
- Витрати на лікарняні зменшились на 200 млн грн порівняно з березнем.
- У березні зав послугами до ПФУ звернулося на 141,6 тис. громадян менше, ніж у березні.
- На фінансування пільг та субсидій пішло на 0,2 млрд грн більше (4,8 млрд грн проти 4,6 млрд грн).
Нагадаємо, держава почала виплачувати по 1500 гривень пенсіонерам і отримувачам соцвиплат. Кошти нараховуються автоматично - на банківські рахунки або разом із пенсією через "Укрпошту", звертатися до установ громадянам не потрібно.
РБК-Україна також писало, що перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбувається автоматично, але нова зарплата не у всіх випадках може впливати на суму виплат. Ми писали, в яких випадках працюючим пенсоінерам врахують нову зарплату.