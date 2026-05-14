Дані отримають автоматично: що потрібно знати військовим про оформлення пенсій у 2026 році
В Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності, а для військовослужбовців, поліцейських та представників силових структур уже запустили автоматизований обмін даними між Пенсійним фондом та Державною податковою службою.
РБК-Україна з посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради України розповідає, що це означає.
Головне:
- Цифрова система: В Україні діє електронний облік трудової діяльності, що дозволяє автоматично призначати пенсії та захищає дані від втрати під час війни.
- Автоматичний обмін: Пенсійний фонд і Податкова служба налагодили пряму передачу даних про доходи військових, що пришвидшує нарахування виплат.
- Відмова від паперів: Завдяки автоматизації силовикам більше не потрібно збирати додаткові паперові довідки про грошове забезпечення для ПФУ.
- Архівні дані: Для повного обліку стажу ПФУ сформував базу доходів військовослужбовців за період 2000-2016 років.
- Оцифрування стажу: Військові частини вже масово подають трудові книжки особового складу в електронному форматі через вебпортал ПФУ.
- Пенсія через представника: Готуються зміни, що дозволять подавати дані про стаж через довірену особу, що важливо для захисників на передовій.
- Роль паперової книжки: Паперовий документ зберігає юридичну силу і потрібен переважно для підтвердження стажу, набутого до 2004 року.
В Україні діє електронний облік трудової діяльності
З 2021 року Україна перейшла на електронний облік трудової діяльності працівників. Тепер інформація про стаж зберігається не лише у паперовій трудовій книжці, а й у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У Пенсійному фонді пояснюють, що це дозволяє:
- автоматично призначати пенсію без додаткового збору довідок;
- захистити інформацію про стаж від втрати чи пошкодження;
- перевіряти дані онлайн у будь-який момент.
Особливо важливо це під час війни, коли паперові документи можуть бути втрачені або знищені.
Як підтверджується стаж
У ПФУ нагадали, що страховий стаж після 1 січня 2004 року підтверджується даними Реєстру застрахованих осіб.
Паперова трудова книжка потрібна переважно для підтвердження стажу, набутого до цієї дати.
При цьому електронна трудова книжка не скасовує паперову - людина може зберігати обидва варіанти.
Як оцифрувати трудову книжку
Подати документи для оцифрування можна:
- онлайн через вебпортал Пенсійного фонду;
- особисто у сервісному центрі ПФУ.
Для онлайн-подачі потрібен кваліфікований електронний підпис та сканкопії трудової книжки.
У ПФУ зазначають, що після оцифрування паперова книжка залишається у власника та не втрачає юридичної сили.
Що змінилося для військових
Для спрощення оформлення пенсій військовим, поліцейським та представникам силових структур Пенсійний фонд і Державна податкова служба запустили автоматичний обмін даними.
Відповідний договір між ПФУ та ДПС уклали 22 лютого 2024 року, а обмін інформацією стартував 11 квітня 2024 року.
Тепер Пенсійний фонд може автоматично отримувати від податкової дані про доходи військовослужбовців із Реєстру платників податків.
Чому це важливо
У Пенсійному фонді пояснюють, що новий механізм особливо важливий у випадках, коли в Реєстрі застрахованих осіб немає повної інформації про виплати військовому.
У такій ситуації ПФУ надсилає запит до ДПС щодо конкретної людини або роботодавця, після чого податкова передає необхідні дані про доходи.
Це дозволяє швидше оформлювати пенсії та зменшує потребу у додаткових паперових довідках.
ПФУ збирає дані про доходи військових за попередні роки
Окремо Пенсійний фонд формує базу даних про доходи військовослужбовців за 2000-2016 роки.
Для цього Фонд уже отримав інформацію від силових відомств та міністерств щодо установ, які у той період виплачували грошове забезпечення.
Військові частини вже подають документи онлайн
У ПФУ повідомили, що активно співпрацюють із військовими частинами щодо оцифрування даних про стаж та доходи.
За даними Фонду, протягом останніх двох місяців більшість військових частин уже подали трудові книжки військовослужбовців в електронному форматі через вебпортал Пенсійного фонду.
Які зміни готують далі
У Пенсійному фонді також анонсували нововведення: незабаром подати відомості про трудову діяльність можна буде через представника. Відповідний проєкт постанови правління ПФУ зараз перебуває на стадії погодження.
У Фонді зазначають, що це допоможе військовим, які через службу, перебування на фронті або за кордоном не можуть особисто звернутися до сервісного центру чи скористатися електронним підписом.
Нагадаємо, в Україні військові можуть вийти на пенсію за вислугу років після 25 років служби, а участь у бойових діях впливає на розмір виплат. Один місяць служби в зоні бойових дій зараховується як три місяці стажу для нарахування пенсії.
