Дані отримають автоматично: що потрібно знати військовим про оформлення пенсій у 2026 році

В Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності, а для військовослужбовців, поліцейських та представників силових структур уже запустили автоматизований обмін даними між Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

Головне: Цифрова система: В Україні діє електронний облік трудової діяльності, що дозволяє автоматично призначати пенсії та захищає дані від втрати під час війни.

В Україні діє електронний облік трудової діяльності, що дозволяє автоматично призначати пенсії та захищає дані від втрати під час війни. Автоматичний обмін: Пенсійний фонд і Податкова служба налагодили пряму передачу даних про доходи військових, що пришвидшує нарахування виплат.

Пенсійний фонд і Податкова служба налагодили пряму передачу даних про доходи військових, що пришвидшує нарахування виплат. Відмова від паперів: Завдяки автоматизації силовикам більше не потрібно збирати додаткові паперові довідки про грошове забезпечення для ПФУ.

Завдяки автоматизації силовикам більше не потрібно збирати додаткові паперові довідки про грошове забезпечення для ПФУ. Архівні дані: Для повного обліку стажу ПФУ сформував базу доходів військовослужбовців за період 2000-2016 років.

Для повного обліку стажу ПФУ сформував базу доходів військовослужбовців за період 2000-2016 років. Оцифрування стажу: Військові частини вже масово подають трудові книжки особового складу в електронному форматі через вебпортал ПФУ.

Військові частини вже масово подають трудові книжки особового складу в електронному форматі через вебпортал ПФУ. Пенсія через представника: Готуються зміни, що дозволять подавати дані про стаж через довірену особу, що важливо для захисників на передовій.

Готуються зміни, що дозволять подавати дані про стаж через довірену особу, що важливо для захисників на передовій. Роль паперової книжки: Паперовий документ зберігає юридичну силу і потрібен переважно для підтвердження стажу, набутого до 2004 року.

В Україні діє електронний облік трудової діяльності

З 2021 року Україна перейшла на електронний облік трудової діяльності працівників. Тепер інформація про стаж зберігається не лише у паперовій трудовій книжці, а й у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У Пенсійному фонді пояснюють, що це дозволяє:

автоматично призначати пенсію без додаткового збору довідок;

захистити інформацію про стаж від втрати чи пошкодження;

перевіряти дані онлайн у будь-який момент.

Особливо важливо це під час війни, коли паперові документи можуть бути втрачені або знищені.

Як підтверджується стаж

У ПФУ нагадали, що страховий стаж після 1 січня 2004 року підтверджується даними Реєстру застрахованих осіб.

Паперова трудова книжка потрібна переважно для підтвердження стажу, набутого до цієї дати.

При цьому електронна трудова книжка не скасовує паперову - людина може зберігати обидва варіанти.

Як оцифрувати трудову книжку

Подати документи для оцифрування можна:

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду;

особисто у сервісному центрі ПФУ.

Для онлайн-подачі потрібен кваліфікований електронний підпис та сканкопії трудової книжки.

У ПФУ зазначають, що після оцифрування паперова книжка залишається у власника та не втрачає юридичної сили.

Що змінилося для військових

Для спрощення оформлення пенсій військовим, поліцейським та представникам силових структур Пенсійний фонд і Державна податкова служба запустили автоматичний обмін даними.

Відповідний договір між ПФУ та ДПС уклали 22 лютого 2024 року, а обмін інформацією стартував 11 квітня 2024 року.

Тепер Пенсійний фонд може автоматично отримувати від податкової дані про доходи військовослужбовців із Реєстру платників податків.

Чому це важливо

У Пенсійному фонді пояснюють, що новий механізм особливо важливий у випадках, коли в Реєстрі застрахованих осіб немає повної інформації про виплати військовому.

У такій ситуації ПФУ надсилає запит до ДПС щодо конкретної людини або роботодавця, після чого податкова передає необхідні дані про доходи.

Це дозволяє швидше оформлювати пенсії та зменшує потребу у додаткових паперових довідках.

ПФУ збирає дані про доходи військових за попередні роки

Окремо Пенсійний фонд формує базу даних про доходи військовослужбовців за 2000-2016 роки.

Для цього Фонд уже отримав інформацію від силових відомств та міністерств щодо установ, які у той період виплачували грошове забезпечення.

Військові частини вже подають документи онлайн

У ПФУ повідомили, що активно співпрацюють із військовими частинами щодо оцифрування даних про стаж та доходи.

За даними Фонду, протягом останніх двох місяців більшість військових частин уже подали трудові книжки військовослужбовців в електронному форматі через вебпортал Пенсійного фонду.

Які зміни готують далі

У Пенсійному фонді також анонсували нововведення: незабаром подати відомості про трудову діяльність можна буде через представника. Відповідний проєкт постанови правління ПФУ зараз перебуває на стадії погодження.

У Фонді зазначають, що це допоможе військовим, які через службу, перебування на фронті або за кордоном не можуть особисто звернутися до сервісного центру чи скористатися електронним підписом.