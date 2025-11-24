Хто потрібен роботодавцям? Служба зайнятості назвала найпопулярніші вакансії в Україні

За 10 місяців 2025 року року роботодавці надали Державній службі зайнятості (ДСЗ) майже 400 тисяч вакансій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, за 10 місяців 2025 року найбільш затребуваними були працівники у сфері:
Зазначається, що в цілому ДСЗ за 10 місяців запропонувала своїм клієнтам 399,5 тис. вакансій. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Серед найпоширеніших запитів роботодавців за цей період був пошук працівників у сфері торгівлі та послуг - вони становили 18% від усіх поданих вакансій", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що від початку року роботодавці найчастіше шукали підсобних робітників. Таких вакансій було понад 17,4 тисячі.
Наступними найпопулярнішими були:
П'ятірку найзатребуваніших професій замикають:
Тим часом найменше (лише 2,3%) пропонувалися вакансії кваліфікованих робітників:
У ДСЗ повідомили, що в цілому за 10 місяців поточного року було забезпечено зайнятістю більш як 330 тисячі клієнтів.
Серед областей, де спостерігалася найбільша кількість пропозицій роботи, - Львівська. Там Служба зайнятості пропонувала близько 50 тисяч вакансій.
"На них вдалося працевлаштувати 16,6 тисячі шукачів роботи, або ж закрити потребу роботодавців на 34%", - уточнили у ДСЗ.
Зазначається, що більшість незакритих пропозицій - досі доступні для пошукачів.
Більшу кількість людей працевлаштували спеціалісти Дніпропетровської області, при цьому Дніпропетровська обласна служба зайнятості - на другому місці.
"У цьому регіоні за звітний період зареєстровано майже 30 тисяч вакансій, з яких було укомплектовано 71%", - пояснили українцям.
Тим часом найвищий показник укомплектування вакансій за 10 місяців показали:
У них показник заповнення запропонованих вакансій - вище 80%.
"Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості пропонується 236 тисяч вакансій у різних сферах", - підсумували у ДСЗ.
