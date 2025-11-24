Хто потрібен роботодавцям? Служба зайнятості назвала найпопулярніші вакансії в Україні

Які вакансії стали найбільш затребуваними

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, за 10 місяців 2025 року найбільш затребуваними були працівники у сфері:

торгівлі;

послуг.

Зазначається, що в цілому ДСЗ за 10 місяців запропонувала своїм клієнтам 399,5 тис. вакансій. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Серед найпоширеніших запитів роботодавців за цей період був пошук працівників у сфері торгівлі та послуг - вони становили 18% від усіх поданих вакансій", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що від початку року роботодавці найчастіше шукали підсобних робітників. Таких вакансій було понад 17,4 тисячі.

Наступними найпопулярнішими були:

продавець продовольчих товарів - 16,4 тисячі;

продовольчих товарів - 16,4 тисячі; водій автотранспортних засобів - 15,9 тисячі.

П'ятірку найзатребуваніших професій замикають:

продавці-консультанти - 11,7 тисячі;

- 11,7 тисячі; кухарі - 11 тисяч.

Тим часом найменше (лише 2,3%) пропонувалися вакансії кваліфікованих робітників:

сільського та лісового господарств;

риборозведення та рибальства.

Лідери за кількістю пропозицій і закритих вакансій

У ДСЗ повідомили, що в цілому за 10 місяців поточного року було забезпечено зайнятістю більш як 330 тисячі клієнтів.

Серед областей, де спостерігалася найбільша кількість пропозицій роботи, - Львівська. Там Служба зайнятості пропонувала близько 50 тисяч вакансій.

"На них вдалося працевлаштувати 16,6 тисячі шукачів роботи, або ж закрити потребу роботодавців на 34%", - уточнили у ДСЗ.

Зазначається, що більшість незакритих пропозицій - досі доступні для пошукачів.

Більшу кількість людей працевлаштували спеціалісти Дніпропетровської області, при цьому Дніпропетровська обласна служба зайнятості - на другому місці.

"У цьому регіоні за звітний період зареєстровано майже 30 тисяч вакансій, з яких було укомплектовано 71%", - пояснили українцям.

Тим часом найвищий показник укомплектування вакансій за 10 місяців показали:

Донецький центр зайнятості;

Івано-Франківський центр зайнятості.

У них показник заповнення запропонованих вакансій - вище 80%.

"Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості пропонується 236 тисяч вакансій у різних сферах", - підсумували у ДСЗ.