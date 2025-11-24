Кто нужен работодателям? Служба занятости назвала самые популярные вакансии в Украине

За 10 месяцев 2025 года работодатели предоставили Государственной службе занятости (ГСЗ) почти 400 тысяч вакансий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Согласно информации Государственной службы занятости, за 10 месяцев 2025 года наиболее востребованными были работники в сфере:
Отмечается, что в целом ГСЗ за 10 месяцев предложила своим клиентам 399,5 тыс. вакансий. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Среди самых распространенных запросов работодателей за этот период был поиск работников в сфере торговли и услуг - они составляли 18% от всех поданных вакансий", - рассказали гражданам.
Уточняется, что с начала года работодатели чаще всего искали подсобных рабочих. Таких вакансий было более 17,4 тысячи.
Следующими самыми популярными были:
Пятерку самых востребованных профессий замыкают:
Между тем меньше всего (только 2,3%) предлагались вакансии квалифицированных рабочих:
В ГСЗ сообщили, что в целом за 10 месяцев текущего года было обеспечено занятостью более 330 тысяч клиентов.
Среди областей, где наблюдалось наибольшее количество предложений работы, - Львовская. Там Служба занятости предлагала около 50 тысяч вакансий.
"На них удалось трудоустроить 16,6 тысячи соискателей работы, или же закрыть потребность работодателей на 34%", - уточнили в ГСЗ.
Отмечается, что большинство незакрытых предложений - до сих пор доступны для соискателей.
Большее количество людей трудоустроили специалисты Днепропетровской области, при этом Днепропетровская областная служба занятости - на втором месте.
"В этом регионе за отчетный период зарегистрировано почти 30 тысяч вакансий, из которых было укомплектовано 71%", - объяснили украинцам.
Между тем самый высокий показатель укомплектования вакансий за 10 месяцев показали:
У них показатель заполнения предложенных вакансий - выше 80%.
"Сейчас для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тысяч вакансий в различных сферах", - подытожили в ГСЗ.
