Кто нужен работодателям? Служба занятости назвала самые популярные вакансии в Украине

Какие вакансии стали наиболее востребованными

Согласно информации Государственной службы занятости, за 10 месяцев 2025 года наиболее востребованными были работники в сфере:

торговли;

услуг.

Отмечается, что в целом ГСЗ за 10 месяцев предложила своим клиентам 399,5 тыс. вакансий. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Среди самых распространенных запросов работодателей за этот период был поиск работников в сфере торговли и услуг - они составляли 18% от всех поданных вакансий", - рассказали гражданам.

Уточняется, что с начала года работодатели чаще всего искали подсобных рабочих. Таких вакансий было более 17,4 тысячи.

Следующими самыми популярными были:

продавец продовольственных товаров - 16,4 тысячи;

водитель автотранспортных средств - 15,9 тысячи.

Пятерку самых востребованных профессий замыкают:

продавцы-консультанты - 11,7 тысячи;

повара - 11 тысяч.

Между тем меньше всего (только 2,3%) предлагались вакансии квалифицированных рабочих:

сельского и лесного хозяйств;

рыборазведения и рыболовства.

Лидеры по количеству предложений и закрытых вакансий

В ГСЗ сообщили, что в целом за 10 месяцев текущего года было обеспечено занятостью более 330 тысяч клиентов.

Среди областей, где наблюдалось наибольшее количество предложений работы, - Львовская. Там Служба занятости предлагала около 50 тысяч вакансий.

"На них удалось трудоустроить 16,6 тысячи соискателей работы, или же закрыть потребность работодателей на 34%", - уточнили в ГСЗ.

Отмечается, что большинство незакрытых предложений - до сих пор доступны для соискателей.

Большее количество людей трудоустроили специалисты Днепропетровской области, при этом Днепропетровская областная служба занятости - на втором месте.

"В этом регионе за отчетный период зарегистрировано почти 30 тысяч вакансий, из которых было укомплектовано 71%", - объяснили украинцам.

Между тем самый высокий показатель укомплектования вакансий за 10 месяцев показали:

Донецкий центр занятости;

Ивано-Франковский центр занятости.

У них показатель заполнения предложенных вакансий - выше 80%.

"Сейчас для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тысяч вакансий в различных сферах", - подытожили в ГСЗ.