Хто може втратити субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Фото: Дізнайтеся, хто та чому може втратити право на субсидію(Getty Images)

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Українці нерідко припускаються помилок під час оформлення житлової субсидії, через що можуть отримати відмову або втратити право на виплату. У Пенсійному фонді пояснили, які помилки трапляються найчастіше та як їх уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.