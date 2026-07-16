Хто може втратити субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ
06:06 16.07.2026 Чт
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Є кілька найпоширеніших помилок, через які українці залишаються без виплат
Фото: Дізнайтеся, хто та чому може втратити право на субсидію(Getty Images)
Українці нерідко припускаються помилок під час оформлення житлової субсидії, через що можуть отримати відмову або втратити право на виплату. У Пенсійному фонді пояснили, які помилки трапляються найчастіше та як їх уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
- Помилки в документах. Під час оформлення субсидії важливо правильно заповнити заяву та декларацію. Якщо цього не зробити вчасно, у призначенні субсидії можуть відмовити.
- Важливі зміни. Після призначення субсидії необхідно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право на допомогу. Зокрема, це стосується зміни складу сім'ї, місця проживання, майнового стану або здійснення дорогих покупок.
- Втрата права на субсидію. Причиною може стати невідповідність вимогам для отримання допомоги. Тому перед поданням документів варто уважно перевірити всю інформацію та переконатися, що виконані всі умови для призначення субсидії.
Із роз'яснень Пенсійного фонду можна виділити 5 найтиповіших помилок, через які українці отримують відмову або втрачають право на субсидію:
- Не повідомляють про великі покупки чи фінансові операції. Якщо протягом останніх 12 місяців хтось із домогосподарства здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 100 тис. грн, це може вплинути на право на субсидію. Йдеться, зокрема, про купівлю нерухомості, автомобіля, валюти, цінних паперів, дорогих товарів тощо.
- Не декларують майно або заощадження. Підставою для відмови може бути наявність другого житла (за окремими винятками), депозитів або ОВДП на суму понад 100 тис. грн, а також нового автомобіля чи кількох транспортних засобів.
- Не повідомляють ПФУ про зміни, які впливають на субсидію. Отримувачі зобов'язані протягом 30 днів інформувати Пенсійний фонд про зміни у складі сім'ї, місці проживання, переліку комунальних послуг, дорогі покупки тощо.
- Подають заяву або декларацію з помилками. Якщо у документах є неточності, їх потрібно виправити протягом 30 календарних днів. Інакше ПФУ може відмовити у призначенні субсидії.
- Ігнорують вимоги щодо доходів або боргів. Відмову можуть отримати працездатні особи без офіційних доходів чи без сплати ЄСВ, а також люди із заборгованістю за аліментами або, в окремих випадках, за житлово-комунальні послуги.
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