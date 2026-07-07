Чи впливає земельний пай на субсидію: у ПФУ дали чітку відповідь
Багато українців хвилюються, чи впливає земельний пай на призначення житлової субсидії. У Пенсійному фонді дали чітке роз'яснення, коли дохід від паю враховують, а коли - ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ПФУ.
Головне:
- Дохід від земельного паю враховується при призначенні субсидії.
- Пенсійний фонд отримує інформацію автоматично.
- Сам по собі земельний пай не позбавляє права на субсидію.
У Пенсійному фонді пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який домогосподарство отримує від земельного паю.
Саме цей дохід може вплинути на розмір державної допомоги.
Якщо земельний пай перебуває в оренді, а орендна плата виплачується в натуральній формі, орендар зобов'язаний подати до податкової звіт із зазначенням грошового еквівалента такої виплати.
Дані про отриманий власником паю дохід Пенсійний фонд отримує автоматично.
Це відбувається в межах електронного обміну інформацією з Державною податковою службою.
"Якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії", - наголосили у ПФУ.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як просто та швидко оформити субсидію, не виходячи з дому.
Також ми попереджали, що не всім субсидію призначать автоматично - деяким громадянам треба звернутися до ПФУ.
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