Як доходи сім'ї впливають на розмір субсидії: відповідь ПФУ
Субсидія допомагає оплачувати комунальні послуги. Її розмір визначають залежно від доходів сім'ї та вартості комуналки: чим менші доходи, тим більшою може бути допомога від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
- Як доходи впливають на субсидію. Чим вищі доходи, тим меншою буде державна допомога. Якщо ж дохід перевищує встановлений рівень, субсидію можуть взагалі не призначити.
- Які доходи враховує Пенсійний фонд. Під час розрахунку субсидії враховуються зарплата, пенсія, соціальні виплати, а також інші офіційні доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від ДПС, ПФУ або із декларації заявника.
- За який період враховують доходи. Під час призначення субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи не за поточний місяць, а за визначений законом розрахунковий період. Він залежить від того, коли людина оформлює субсидію - на опалювальний, неопалювальний сезон або в інший час року.
За який період враховують доходи
Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи сім'ї за різні періоди. Це залежить від того, коли саме оформлюється допомога.
- Якщо субсидію призначають на неопалювальний сезон, враховують доходи за липень - грудень попереднього року.
- Якщо субсидію призначають на опалювальний сезон, враховують доходи за січень - червень поточного року.
- Якщо людина звертається за субсидією посеред сезону, ПФУ враховує доходи за два квартали, що передують зверненню.
Як враховують пенсію
Для пенсіонерів діють окремі правила.
- Для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія, нарахована за серпень.
- Для субсидії на неопалювальний сезон - пенсія за березень.
- Якщо субсидію оформлюють не з початку сезону, беруть до уваги пенсію за місяць, визначений правилами ПФУ.
Які доходи враховують
Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує майже всі офіційні доходи сім'ї, зокрема:
- заробітну плату;
- пенсію;
- соціальні виплати;
- інші доходи, інформацію про які ПФУ отримує від Державної податкової служби;
- доходи, які людина зазначила у своїй декларації.
Для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива враховуються доходи за попередній календарний рік.
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