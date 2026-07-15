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Як доходи сім'ї впливають на розмір субсидії: відповідь ПФУ

07:10 15.07.2026 Ср
2 хв
Державна допомога безпосередньо залежить від сукупного доходу родини
aimg Юлія Капітонова
Як доходи сім'ї впливають на розмір субсидії: відповідь ПФУ Фото: Доходи домогосподарства впливають на розмір субсидії (freepik.com)
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Субсидія допомагає оплачувати комунальні послуги. Її розмір визначають залежно від доходів сім'ї та вартості комуналки: чим менші доходи, тим більшою може бути допомога від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Як доходи впливають на субсидію. Чим вищі доходи, тим меншою буде державна допомога. Якщо ж дохід перевищує встановлений рівень, субсидію можуть взагалі не призначити.
  • Які доходи враховує Пенсійний фонд. Під час розрахунку субсидії враховуються зарплата, пенсія, соціальні виплати, а також інші офіційні доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від ДПС, ПФУ або із декларації заявника.
  • За який період враховують доходи. Під час призначення субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи не за поточний місяць, а за визначений законом розрахунковий період. Він залежить від того, коли людина оформлює субсидію - на опалювальний, неопалювальний сезон або в інший час року.

За який період враховують доходи

Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи сім'ї за різні періоди. Це залежить від того, коли саме оформлюється допомога.

  • Якщо субсидію призначають на неопалювальний сезон, враховують доходи за липень - грудень попереднього року.
  • Якщо субсидію призначають на опалювальний сезон, враховують доходи за січень - червень поточного року.
  • Якщо людина звертається за субсидією посеред сезону, ПФУ враховує доходи за два квартали, що передують зверненню.

Як враховують пенсію

Для пенсіонерів діють окремі правила.

  • Для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія, нарахована за серпень.
  • Для субсидії на неопалювальний сезон - пенсія за березень.
  • Якщо субсидію оформлюють не з початку сезону, беруть до уваги пенсію за місяць, визначений правилами ПФУ.

Які доходи враховують

Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує майже всі офіційні доходи сім'ї, зокрема:

  • заробітну плату;
  • пенсію;
  • соціальні виплати;
  • інші доходи, інформацію про які ПФУ отримує від Державної податкової служби;
  • доходи, які людина зазначила у своїй декларації.

Для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива враховуються доходи за попередній календарний рік.

Раніше РБК-Україна розповідало, що потрібно зробити, щоб не втратити субсидію в 2026 році.

Також ми пояснювали, в яких випадках земельний пай може вплинути на субсидію.

Окрім того, дізнайтеся, чи потрібно переоформлювати субсидію після зміни тарифів на воду.

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