Як доходи сім'ї впливають на розмір субсидії: відповідь ПФУ

Субсидія допомагає оплачувати комунальні послуги. Її розмір визначають залежно від доходів сім'ї та вартості комуналки: чим менші доходи, тим більшою може бути допомога від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Як доходи впливають на субсидію. Чим вищі доходи, тим меншою буде державна допомога. Якщо ж дохід перевищує встановлений рівень, субсидію можуть взагалі не призначити.

Чим вищі доходи, тим меншою буде державна допомога. Якщо ж дохід перевищує встановлений рівень, субсидію можуть взагалі не призначити. Які доходи враховує Пенсійний фонд. Під час розрахунку субсидії враховуються зарплата, пенсія, соціальні виплати, а також інші офіційні доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від ДПС, ПФУ або із декларації заявника.

Під час розрахунку субсидії враховуються зарплата, пенсія, соціальні виплати, а також інші офіційні доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від ДПС, ПФУ або із декларації заявника. За який період враховують доходи. Під час призначення субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи не за поточний місяць, а за визначений законом розрахунковий період. Він залежить від того, коли людина оформлює субсидію - на опалювальний, неопалювальний сезон або в інший час року.

За який період враховують доходи

Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи сім'ї за різні періоди. Це залежить від того, коли саме оформлюється допомога.

Якщо субсидію призначають на неопалювальний сезон, враховують доходи за липень - грудень попереднього року.

Якщо субсидію призначають на опалювальний сезон, враховують доходи за січень - червень поточного року.

Якщо людина звертається за субсидією посеред сезону, ПФУ враховує доходи за два квартали, що передують зверненню.

Як враховують пенсію

Для пенсіонерів діють окремі правила.

Для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія, нарахована за серпень.

Для субсидії на неопалювальний сезон - пенсія за березень.

Якщо субсидію оформлюють не з початку сезону, беруть до уваги пенсію за місяць, визначений правилами ПФУ.

Які доходи враховують

Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує майже всі офіційні доходи сім'ї, зокрема:

заробітну плату;

пенсію;

соціальні виплати;

інші доходи, інформацію про які ПФУ отримує від Державної податкової служби;

доходи, які людина зазначила у своїй декларації.

Для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива враховуються доходи за попередній календарний рік.