Виплата до Дня Незалежності: кому треба обов'язково звернутися за грошима до ПФУ
Українці, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності 24 серпня, повинні звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Як отримати разову грошову допомоги до Дня Незалежності
У ПФУ наголошують, що більшості громадян додатково звертатися за виплатою не потрібно - гроші зарахуються автоматично. Йдеться про пенсіонерів, субсидіантів і пільговиків.
Якщо особа має право на виплату, однак не входить у список згаданих категорій, - потрібно звернутися до територіального органу ПФУ.
У заяві довільної форми важливо вказати:
- реквізити документів, що підтверджують особу;
- номер банківського рахунка для одержання виплати;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви потрібно додати:
- копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні надаються оригінали);
- копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - також оригінали).
"Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року", - йдеться в заяві ПФУ.
Подати заяву до ПФУ можна трьома різними способами:
- особисто в сервісному центрі Фонду;
- надіслати документи поштою;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг (з накладанням кваліфікованого електронного підпису).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна також пояснювало, що українці мають можливість обрати найвигіднішу пенсію та перейти на неї в онлайн-режимі.
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