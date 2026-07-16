Кто может потерять субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Фото: Узнайте, кто и почему может потерять право на субсидию (Getty Images)

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Украинцы нередко допускают ошибки при оформлении жилищной субсидии, из-за чего могут получить отказ или потерять право на выплату. В Пенсионном фонде объяснили, какие ошибки случаются чаще всего и как их избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.