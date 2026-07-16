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Кто может потерять субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

06:06 16.07.2026 Чт
2 мин
Есть несколько распространенных ошибок, из-за которых украинцы остаются без выплат
aimg Юлия Капитонова
Кто может потерять субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ Фото: Узнайте, кто и почему может потерять право на субсидию (Getty Images)
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Украинцы нередко допускают ошибки при оформлении жилищной субсидии, из-за чего могут получить отказ или потерять право на выплату. В Пенсионном фонде объяснили, какие ошибки случаются чаще всего и как их избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Ошибки в документах. При оформлении субсидии важно правильно заполнить заявление и декларацию. Если этого не сделать в срок, в назначении субсидии могут отказать.
  • Важные изменения. После назначения субсидии необходимо уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право помощи. В частности, это касается изменения состава семьи, места жительства, имущественного положения или совершения дорогостоящих покупок.
  • Потеря права на субсидию. Причиной может оказаться несоответствие требованиям для получения помощи. Поэтому перед подачей документов следует внимательно проверить всю информацию и убедиться в том, что выполнены все условия для назначения субсидии.

Из разъяснений Пенсионного фонда можно выделить 5 наиболее типичных ошибок, из-за которых украинцы получают отказ или теряют право на субсидию:

  1. Не сообщают о крупных покупках или финансовых операциях. Если за последние 12 месяцев кто-то из домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 100 тыс. грн, это может повлиять на право на субсидию. Речь идет, в частности, о покупке недвижимости, автомобиля, валюты, ценных бумаг, дорогих товаров и т.д.
  2. Не декларируют имущество или сбережения. Основанием для отказа может быть наличие второго жилья (за редким исключением), депозитов или ОВГЗ на сумму свыше 100 тыс. грн, а также нового автомобиля или нескольких транспортных средств.
  3. Не сообщают ПФУ об изменениях, влияющих на субсидию. Получатели обязаны в течение 30 дней информировать Пенсионный фонд об изменениях в составе семьи, месте жительства, перечня коммунальных услуг, дорогих покупках и т.д.
  4. Подают заявление или декларацию с ошибками. Если в документах есть неточности, то их нужно исправить в течение 30 календарных дней. В противном случае ПФУ может отказать в назначении субсидии.
  5. Игнорируют требования по доходам или долгам. Отказ могут получить трудоспособные лица без официальных доходов или уплаты ЕСВ, а также люди с задолженностью по алиментам или, в отдельных случаях, за жилищно-коммунальные услуги.

Кстати, ранее мы объясняли, как доходы семьи влияют на размер субсидии.

Также РБК-Украина сообщало, в каких случаях земельный пай может повлиять на субсидию.

Кроме того, стало известно, кто и когда может получить выплату ко Дню Независимости.

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