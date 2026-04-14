Хто в лідерах? Оприлюднили рейтинг найвпливовіших університетів України 2026

Топ-10 наукових установ України у 2026 році

За результатами аналізу продуктивності наукових досягнень, лідерами національного рейтингу стали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (National H-index: 132)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (National H-index: 92)

Львівський національний університет імені Івана Франка (National H-index: 82)

КПІ імені Ігоря Сікорського (National H-index: 79)

Сумський державний університет (National H-index: 75)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (National H-index: 73)

Львівська політехніка (National H-index: 71)

Дніпровський державний медичний університет (National H-index: 69)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (National H-index: 68)

НТУ "Харківський політехнічний інститут" (National H-index: 66)

Зазначимо, що у першій десятці виші із 6 міст України, найбільше зі Львова - ЛНУ ім. І. Франка, Медичний ім. Данила Галицького та Львівська політехніка.

Що таке індекс Гірша і чому це важливо

National H-index Ranking - це некомерційний проєкт, що фокусується на об’єктивному ранжуванні університетів та наукових організацій.

Основним індикатором є індекс Гірша - стабільна метрика, що відображає кількість наукових публікацій та їхнє цитування.

Особливість українського виміру рейтингу полягає в тому, що він оцінює показники дослідницьких організацій саме всередині країни. Такий підхід покликаний зміцнити внутрішню наукову політику та допомогти фондам і урядовим організаціям об'єктивно оцінювати дослідницький потенціал вишів.