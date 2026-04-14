Хто в лідерах? Оприлюднили рейтинг найвпливовіших університетів України 2026

08:00 14.04.2026 Вт
2 хв
Київ, Харків чи Львів: виші якого міста переважають у першій десятці?
aimg Василина Копитко
У першій десятці виші із 6 міст України (фото: Getty Images)

В Україні оприлюднили результати щорічного рейтингу Ukrainian National H-index Ranking 2026. До першої п'ятірки найвпливовіших наукових установ увійшли університети Києва, Харкова, Львова та Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу Ukrainian National H-index Ranking 2026.

Головне:

  • Критерій оцінки: Ключовим показником є індекс Гірша (Scopus, WoS, Google Scholar).
  • Лідер рейтингу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка впевнено тримає першу позицію.
  • Мета проєкту: Консолідована оцінка наукової продуктивності всередині країни без "розмиття" державного аспекту.
  • Команда: Над рейтингом працювала міжнародна група вчених із США, Британії, України та інших країн.

Топ-10 наукових установ України у 2026 році

За результатами аналізу продуктивності наукових досягнень, лідерами національного рейтингу стали:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (National H-index: 132)
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (National H-index: 92)
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (National H-index: 82)
  • КПІ імені Ігоря Сікорського (National H-index: 79)
  • Сумський державний університет (National H-index: 75)
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (National H-index: 73)
  • Львівська політехніка (National H-index: 71)
  • Дніпровський державний медичний університет (National H-index: 69)
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (National H-index: 68)
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут" (National H-index: 66)

Зазначимо, що у першій десятці виші із 6 міст України, найбільше зі Львова - ЛНУ ім. І. Франка, Медичний ім. Данила Галицького та Львівська політехніка.

Що таке індекс Гірша і чому це важливо

National H-index Ranking - це некомерційний проєкт, що фокусується на об’єктивному ранжуванні університетів та наукових організацій.

Основним індикатором є індекс Гірша - стабільна метрика, що відображає кількість наукових публікацій та їхнє цитування.

Особливість українського виміру рейтингу полягає в тому, що він оцінює показники дослідницьких організацій саме всередині країни. Такий підхід покликаний зміцнити внутрішню наукову політику та допомогти фондам і урядовим організаціям об'єктивно оцінювати дослідницький потенціал вишів.

Нещодавно ми також ділились рейтингом найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили українські виші, першу десятку вітчизняних ВНЗ також очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

