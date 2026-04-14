Кто в лидерах? Обнародовали рейтинг самых влиятельных университетов Украины 2026 года

08:00 14.04.2026 Вт
2 мин
Киев, Харьков или Львов: вузы какого города преобладают в первой десятке?
aimg Василина Копытко
В первой десятке вузы из 6 городов Украины (фото: Getty Images)

В Украине обнародовали результаты ежегодного рейтинга Ukrainian National H-index Ranking 2026. В первую пятерку самых влиятельных научных учреждений вошли университеты Киева, Харькова, Львова и Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга Ukrainian National H-index Ranking 2026.

Читайте также: Украинские вузы попали в рейтинг SCImago 2026: кто стал лидером

Главное:

  • Критерий оценки: Ключевым показателем является индекс Хирша (Scopus, WoS, Google Scholar).
  • Лидер рейтинга: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уверенно держит первую позицию.
  • Цель проекта: Консолидированная оценка научной продуктивности внутри страны без "размытия" государственного аспекта.
  • Команда: Над рейтингом работала международная группа ученых из США, Великобритании, Украины и других стран.

Топ-10 научных учреждений Украины в 2026 году

По результатам анализа производительности научных достижений, лидерами национального рейтинга стали:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (National H-index: 132)
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (National H-index: 92)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (National H-index: 82)
  • КПИ имени Игоря Сикорского (National H-index: 79)
  • Сумской государственный университет (National H-index: 75)
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (National H-index: 73)
  • Львовская политехника (National H-index: 71)
  • Днепровский государственный медицинский университет (National H-index: 69)
  • Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (National H-index: 68)
  • НТУ "Харьковский политехнический институт" (National H-index: 66)

Отметим, что в первой десятке вузы из 6 городов Украины, больше всего из Львова - ЛНУ им. И. Франко, Медицинский им. Даниила Галицкого и Львовская политехника.

Что такое индекс Хирша и почему это важно

National H-index Ranking - это некоммерческий проект, который фокусируется на объективном ранжировании университетов и научных организаций.

Основным индикатором является индекс Хирша - стабильная метрика, отражающая количество научных публикаций и их цитирование.

Особенность украинского измерения рейтинга заключается в том, что он оценивает показатели исследовательских организаций именно внутри страны. Такой подход призван укрепить внутреннюю научную политику и помочь фондам и правительственным организациям объективно оценивать исследовательский потенциал вузов.

Недавно мы также делились рейтингом лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали украинские вузы, первую десятку отечественных вузов также возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Смотрите также рейтинг топ-10 самых популярных вузов, куда чаще всего поступают украинцы, а также читайте, сколько баллов надо набрать на НМТ, чтобы туда поступить на бюджет.

