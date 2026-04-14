Кто в лидерах? Обнародовали рейтинг самых влиятельных университетов Украины 2026 года

Главное: Критерий оценки: Ключевым показателем является индекс Хирша (Scopus, WoS, Google Scholar).

Ключевым показателем является индекс Хирша (Scopus, WoS, Google Scholar). Лидер рейтинга: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уверенно держит первую позицию.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уверенно держит первую позицию. Цель проекта: Консолидированная оценка научной продуктивности внутри страны без "размытия" государственного аспекта.

Консолидированная оценка научной продуктивности внутри страны без "размытия" государственного аспекта. Команда: Над рейтингом работала международная группа ученых из США, Великобритании, Украины и других стран.

Топ-10 научных учреждений Украины в 2026 году

По результатам анализа производительности научных достижений, лидерами национального рейтинга стали:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (National H-index: 132)

(National H-index: 132) Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (National H-index: 92)

(National H-index: 92) Львовский национальный университет имени Ивана Франко (National H-index: 82)

(National H-index: 82) КПИ имени Игоря Сикорского (National H-index: 79)

(National H-index: 79) Сумской государственный университет (National H-index: 75)

(National H-index: 75) Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (National H-index: 73)

(National H-index: 73) Львовская политехника (National H-index: 71)

(National H-index: 71) Днепровский государственный медицинский университет (National H-index: 69)

(National H-index: 69) Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (National H-index: 68)

(National H-index: 68) НТУ "Харьковский политехнический институт" (National H-index: 66)

Отметим, что в первой десятке вузы из 6 городов Украины, больше всего из Львова - ЛНУ им. И. Франко, Медицинский им. Даниила Галицкого и Львовская политехника.

Что такое индекс Хирша и почему это важно

National H-index Ranking - это некоммерческий проект, который фокусируется на объективном ранжировании университетов и научных организаций.

Основным индикатором является индекс Хирша - стабильная метрика, отражающая количество научных публикаций и их цитирование.

Особенность украинского измерения рейтинга заключается в том, что он оценивает показатели исследовательских организаций именно внутри страны. Такой подход призван укрепить внутреннюю научную политику и помочь фондам и правительственным организациям объективно оценивать исследовательский потенциал вузов.