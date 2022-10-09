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Хто на кого нападає? Посол США відреагувала на цинічність режиму Лукашенка

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь звинуватила Україну в нібито підготовці до удару по її територіях. Водночас саме Мінськ надає Росії свої території, для підтримки вторгнення й обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджіт

"З'ясуймо, хто ж на кого нападає - Росія порушила суверенітет України та завдає ударів, які вбивають чоловіків, жінок і дітей, поки вони сплять, а Білорусь дозволяє використовувати свою територію для підтримки вторгнення Росії в Україну", - пише посол США в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 8 жовтня, Мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій звинуватив Україну у нібито підготовці до удару по території Білорусі.

За словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, Білорусь готується організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування по "звільненню" територій. Не виключено, що країна може спробувати захопити прикордонні території України.

Як відзначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас, звинувачення Білорусі, є спробою Росії змусити Україну вивести свої сили з фронту на білоруський кордон.

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