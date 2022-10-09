Активували Лукашенка замість ядерки. У Литві пояснили, чому Білорусь звинуватила Україну

Звинувачення Білорусі України у нібито підготовці до нападу , є нічим іншим, як спробою Росії послабити наступ українських військ на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаушкаса.

"Замість тактичної ядерної зброї активується Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета - відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - пише Анушаушкас.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 8 жовтня, Мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій звинуватив Україну у нібито підготовці до удару по території Білорусі.

За словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, Білорусь готується організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування по "звільненню" територій. Не виключено, що країна може спробувати захопити прикордонні території України.

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