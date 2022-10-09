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Білорусь звинуватила Україну у підготовці удару. Це може бути планом Росії, - МЗС

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Київ, Неділя 09 жовтня 2022 00:42
Білорусь звинуватила Україну у підготовці удару. Це може бути планом Росії, - МЗС Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Артур Родивилов

МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України", - йдеться у повідомленні.

МЗС закликало білоруський народ не піддаватися провокаціям.

"Влада в Білорусі повинна перестати виконувати забаганки Кремля і негайно припинити надавати підтримку Росії у здійсненні її агресії проти України", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій і не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

"Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", - зазначив Громов.

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