ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов резко ответил на то, что России якобы хватит ресурсов для победы

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 15:33
Данилов резко ответил на то, что России якобы хватит ресурсов для победы Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России должно хватить ресурсов для репараций и контрибуций, а не для якобы победы над Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России якобы хватит ресурсов для того, чтобы завершить войну в Украине победой.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы - ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", - заявила Матвиенко.

Реакция Данилова

"Валентине Матвиенко. "Рабыне, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятой своей Родиной, стоит помнить: в России должно хватить только одного ресурса - на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и справедливость приговора Гаагского трибунала", - пишет Данилов.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма