Данилов резко ответил на то, что России якобы хватит ресурсов для победы

В России должно хватить ресурсов для репараций и контрибуций, а не для якобы победы над Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России якобы хватит ресурсов для того, чтобы завершить войну в Украине победой.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы - ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", - заявила Матвиенко.

Реакция Данилова

"Валентине Матвиенко. "Рабыне, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятой своей Родиной, стоит помнить: в России должно хватить только одного ресурса - на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и справедливость приговора Гаагского трибунала", - пишет Данилов.