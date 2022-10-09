Кто на кого нападает? Посол США отреагировала на циничность режима Лукашенко

Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке к удару по ее территориям. В то же время именно Минск предоставляет России свои территории для поддержки вторжения и обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла США в Украине.

"Выясним, кто же на кого нападает - Россия нарушила суверенитет Украины и наносит удары, которые убивают мужчин, женщин и детей, пока они спят, а Беларусь позволяет использовать свою территорию для поддержки вторжения России в Украину", - пишет посол США в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 8 октября, Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории Беларуси.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.

Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас, обвинения Беларуси является попыткой России заставить Украину вывести свои силы с фронта на белорусскую границу.

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