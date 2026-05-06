UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Хто з ФОПів може не платити податки: важливе уточнення для українців

15:10 06.05.2026 Ср
2 хв
Мобілізовані ФОПи можуть не платити податки, але є умова
aimg Анастасія Мацепа
Фото: мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки під час служби (Getty Images)

Мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) та самозайняті особи мають право на податкові пільги на період військової служби.

Головне:

  • Мобілізовані ФОП звільняються від сплати податків і ЄСВ за себе.
  • Пільга діє на весь період служби, але не раніше 24 лютого 2022 року.
  • Звітність також можна не подавати.
  • Для оформлення потрібно подати підтверджувальні документи до податкової.

Податкові пільги поширюються на підприємців і самозайнятих осіб, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу. Водночас важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті до моменту призову.

На час служби такі особи звільняються від обов’язку нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок за себе. Також вони можуть не подавати податкову звітність.

Пільга діє навіть у випадку, якщо підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід під час служби.

Звільнення починається з першого числа місяця, в якому відбулася мобілізація або підписано контракт, і триває до останнього дня місяця демобілізації.

Щоб скористатися пільгою, необхідно подати до податкової служби за місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію чи укладення контракту – якщо ці дані відсутні у податкових органах.

Для допомоги мобілізованим підприємцям у територіальних органах ДПС створено спеціальні робочі групи та працюють гарячі лінії. Звернутися до податкової може як сам підприємець, так і його представник за довіреністю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФОПБізнесПільги