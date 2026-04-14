Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Військовий збір залишать ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Цей проєкт закону є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду (так званим "маяком").

За документом, у Бюджетному кодексі буде створено окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору.

Згідно з карткою законопроєкту, 14 квітня документ був повернутий до парламенту з підписом глави держави.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України, зокрема до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення", які регулюють справляння військового збору.

Чому це важливо

Ухвалення законопроєкту №15110 стало частиною виконання пакета з десяти критично важливих законів, необхідність яких для отримання міжнародної фінансової підтримки раніше підкреслював президент Володимир Зеленський.

Як зазначала прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з головами комітетів, це рішення було необхідним для дотримання умов кредитної програми МВФ та європейської ініціативи Ukraine Facility.

У результаті 7 квітня Верховна Рада 257 голосами підтримала документ у цілому, встановивши, що військовий збір продовжуватиме діяти ще протягом трьох років після завершення війни.

За розрахунками Міністерства фінансів, такий крок дозволить щороку залучати до державного бюджету близько 140 млрд гривень.

За розрахунками Міністерства фінансів, такий крок дозволить щороку залучати до державного бюджету близько 140 млрд гривень.