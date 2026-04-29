Відтермінували чи скасували? Марченко пояснив, що буде з ПДВ для ФОПів

19:55 29.04.2026 Ср
2 хв
Вимога про ПДВ для ФОПів залишається чинною та обов’язковою для євроінтеграції
Марія Науменко
Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Getty Images)

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна відтермінувала запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, однак ця вимога залишається чинною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії.

За словами міністра, відповідне рішення було погоджене з Міжнародним валютним фондом через чутливість цього питання в нинішніх умовах.

Марченко зазначив, що з фінансової точки зору уряд усвідомлює необхідність такого кроку, однак наразі він викликає складні політичні дискусії, тому його вирішили перенести на пізніший період.

"З точки зору фінансової політики ми розуміємо необхідність цього кроку, з точки зору ситуації ми розуміємо, що зараз це питання викликає складні, сенситивні політичні обговорення, і тому воно не є актуальним і потребує перенесення на більш пізні строки", - пояснив він.

Водночас Марченко наголосив, що виконання цієї вимоги залишається обов'язковим, зокрема в контексті євроінтеграції України.

ПДВ для ФОПів

Питання запровадження ПДВ для ФОПів закладене як одна з умов програми співпраці України з МВФ.

Наприкінці 2025 року Міністерство фінансів уже представило відповідний законопроєкт, який передбачає скасування пільги після перевищення певного рівня доходу.

Водночас строки реалізації цієї реформи неодноразово переглядалися. Раніше Сергій Марченко заявляв, що зміни можуть запровадити з 2027 року, однак прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що наразі сторони з МВФ домовилися зосередитися на альтернативних джерелах наповнення бюджету.

Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
