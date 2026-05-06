Кто из ФОПов может не платить налоги: важное уточнение для украинцев

Главное:

Мобилизованные ФОП освобождаются от уплаты налогов и ЕСВ за себя.

Льгота действует на весь период службы, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Отчетность также можно не подавать.

Для оформления нужно подать подтверждающие документы в налоговую.

Налоговые льготы распространяются на предпринимателей и самозанятых лиц, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу. При этом важно, чтобы они были зарегистрированы как ФОП или самозанятые до момента призыва.

На время службы такие лица освобождаются от обязанности начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос за себя. Также они могут не подавать налоговую отчетность.

Льгота действует даже в случае, если предприниматель имеет наемных работников или продолжает получать доход во время службы.

Увольнение начинается с первого числа месяца, в котором состоялась мобилизация или подписан контракт, и продолжается до последнего дня месяца демобилизации.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать в налоговую службу по месту регистрации копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию или заключение контракта - если эти данные отсутствуют в налоговых органах.

Для помощи мобилизованным предпринимателям в территориальных органах ГНС созданы специальные рабочие группы и работают горячие линии. Обратиться в налоговую может как сам предприниматель, так и его представитель по доверенности.