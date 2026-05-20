ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Хто диктує правила на ринку валют: як рішення США та Європи впливають на курс євро/долар

10:46 20.05.2026 Ср
2 хв
Хто насправді керує світовим курсом євро і долара?
aimg Ірина Гамерська aimg Дмитро Левицький
Хто диктує правила на ринку валют: як рішення США та Європи впливають на курс євро/долар Фото: що впливає на курс євро/долар (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

На світовий курс євро щодо долара зараз найбільше впливають очікування ринку: які наступні кроки зроблять Федеральна резервна система (ФРС) США та Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління "Глобус банку".

Читайте також: Долар завмер, а євро йде донизу: актуальний курс валют у банках та обмінниках на 20 травня

Ситуація на валютному ринку: головне

  • Позиція США (ФРС): На засіданні 29 квітня 2026 року ставку залишили в межах 3,5-3,75%. Через високу інфляцію, зростання цін на енергоносії та ситуацію на Близькому Сході американський регулятор не поспішає пом'якшувати політику і може довше тримати ставки високими.
  • Позиція Європи (ЄЦБ): На засіданні 30 квітня 2026 року ключові ставки також не змінювали, а головний орієнтир - депозитна ставка - становить 2,0%. ЄЦБ визнав зростання ризиків для інфляції, але водночас європейська економіка опинилася під загрозою сповільнення зростання.
  • Хто головний на ринку: Правила гри зараз переважно диктує ФРС США. Долар є головною резервною валютою світу, тому швидше реагує на нафту, інфляцію, глобальні ризики та дохідність американських активів. Вплив ЄЦБ наразі є другим за силою.

Як це працює на практиці?

Як пояснив Мамедов, європейський регулятор перебуває у складнішій ситуації: йому потрібно і стримувати інфляцію, і не "перетиснути" економіку єврозони.

Якщо ринок очікує, що США триматимуть свої ставки високими довше за Європу - це підтримує долар. Якщо ж з'являються очікування, що ЄЦБ буде жорсткішим, а ФРС займе нейтральну позицію - євро отримує простір для зміцнення.

3 головні фактори для курсу євро/долар зараз:

  • Чи буде ФРС США довше утримувати високі ставки.
  • Чи зможе ЄЦБ дозволити собі жорсткішу монетарну політику.
  • Як саме геополітика впливатиме на ціни на нафту, інфляцію та загальний попит на долар.
Читайте також: Купувати долар чи відкрити депозит? Експерт назвав найкращу стратегію для заощаджень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії