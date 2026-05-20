ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Кто диктует правила на рынке валют: как решения США и Европы влияют на курс евро/доллар

10:46 20.05.2026 Ср
2 мин
Кто на самом деле управляет мировым курсом евро и доллара?
aimg Ирина Гамерская aimg Дмитрий Левицкий
Кто диктует правила на рынке валют: как решения США и Европы влияют на курс евро/доллар Фото: что влияет на курс евро/доллар (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

На мировой курс евро относительно доллара сейчас больше всего влияют ожидания рынка: какие следующие шаги предпримут Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус банка".

Читайте также: Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

Ситуация на валютном рынке: главное

  • Позиция США (ФРС): На заседании 29 апреля 2026 года ставку оставили в пределах 3,5-3,75%. Из-за высокой инфляции, роста цен на энергоносители и ситуации на Ближнем Востоке американский регулятор не спешит смягчать политику и может дольше держать ставки высокими.
  • Позиция Европы (ЕЦБ): На заседании 30 апреля 2026 года ключевые ставки также не меняли, а главный ориентир - депозитная ставка - составляет 2,0%. ЕЦБ признал рост рисков для инфляции, но в то же время европейская экономика оказалась под угрозой замедления роста.
  • Кто главный на рынке: Правила игры сейчас преимущественно диктует ФРС США. Доллар является главной резервной валютой мира, поэтому быстрее реагирует на нефть, инфляцию, глобальные риски и доходность американских активов. Влияние ЕЦБ сейчас является вторым по силе.

Как это работает на практике?

Как пояснил Мамедов, европейский регулятор находится в более сложной ситуации: ему нужно и сдерживать инфляцию, и не "пережать" экономику еврозоны.

Если рынок ожидает, что США будут держать свои ставки высокими дольше Европы - это поддерживает доллар. Если же появляются ожидания, что ЕЦБ будет жестче, а ФРС займет нейтральную позицию - евро получает пространство для укрепления.

3 главных фактора для курса евро/доллар сейчас:

  • Будет ли ФРС США дольше удерживать высокие ставки.
  • Сможет ли ЕЦБ позволить себе более жесткую монетарную политику.
  • Как геополитика будет влиять на цены на нефть, инфляцию и общий спрос на доллар.
Читайте также: Покупать доллар или открыть депозит? Эксперт назвал лучшую стратегию для сбережений

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России