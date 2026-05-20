Долар завмер, а євро йде донизу: актуальний курс валют у банках та обмінниках на 20 травня

Валютні гойдалки в Україні вранці 20 травня змінили свій вектор. Поки готівковий долар утримує позиції, провідні фінустанови країни разом із обмінниками переписали вартість євро в бік зниження.

Курс валют в обмінниках

Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, станом на ранок 20 травня становить 43,98 (без змін) гривень для покупки та 43,90 (без змін) гривні - здача валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,60 (-10 коп) гривень, а здати - по 51,40 (-10 коп) гривень.

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долар за середнім курсом у 44,38 (без змін) гривні, а купують - по 43,89 (+3 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а здати - по 51,10 (без змін) гривні.

Ощадбанк сьогодні продає долари у мобільному застосунку по 44,35 (без змін) гривні, а карткою - 44,45 (без змін) гривні. Євро у додатку коштує 51,70 (-10 коп) гривню, а безнал - 51,85 (-10 коп) гривню.

ПриватБанк у касах продає долари по 44,40 (без змін) гривні, а для карток курс становить 44,44 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,81 (без змін) гривня.

"Пумб" у відділеннях продає долар по 44,50 (без змін) гривні, а карткою - 44,30 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,43 (без змін) гривні, а євро - по 51,71 (-9 коп) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевші пропозиції тримають готівкові обмінники (43,98 грн). Серед банків найкращі умови в онлайн-застосунках: "Пумб" (44,30 грн) та мобільному Ощадбанку (44,35 грн).

Купити євро: Найнижчий цінник зафіксовано в обмінниках (у середньому 51,60 грн). В касах або застосунках вигідний курс діє у ПриватБанку, Ощадбанку (по 51,70 грн) та Monobank (51,71 грн)