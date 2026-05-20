Бізнес » Фінанси

Долар завмер, а євро йде донизу: актуальний курс валют у банках та обмінниках на 20 травня

09:16 20.05.2026 Ср
Де сьогодні найвигідніші умови для купівлі валюти?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Валютні гойдалки в Україні вранці 20 травня змінили свій вектор. Поки готівковий долар утримує позиції, провідні фінустанови країни разом із обмінниками переписали вартість євро в бік зниження.

Які нові цінники виставили Ощадбанк, ПриватБанк та "Пумб" у касах і мобільних додатках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Затишшя для долара: Курс зафіксувався без змін. Середня ціна продажу в банках становить 44,38 грн. У ПриватБанку готівковий долар коштує 44,40 грн, в Ощадбанку (в додатку) - 44,35 грн, у Monobank - 44,43 грн, а найвищий цінник утримує "Пумб" - 44,50 грн.
  • Падіння євро в банках: Валюта ЄС втратила в середньому 10 коп. У касах ПриватБанку та додатку Ощадбанку євро тепер можна купити по 51,70 грн. В Ощаді за картковим розрахунком курс упав до 51,85 грн.
  • Реакція Monobank: Цифровий банк зрізав ціну євро на 9 коп. - до 51,71 грн.
  • Ситуація в обмінниках: Готівковий ринок також відкоригував євро на -10 коп. (купівля в середньому по 51,60 грн). Долар в обмінниках залишився непорушним: купівля - 43,98 грн, здати можна по 43,90 грн.

Курс валют в обмінниках

Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, станом на ранок 20 травня становить 43,98 (без змін) гривень для покупки та 43,90 (без змін) гривні - здача валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,60 (-10 коп) гривень, а здати - по 51,40 (-10 коп) гривень.

Фото: курс валют на 20 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долар за середнім курсом у 44,38 (без змін) гривні, а купують - по 43,89 (+3 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а здати - по 51,10 (без змін) гривні.

Ощадбанк сьогодні продає долари у мобільному застосунку по 44,35 (без змін) гривні, а карткою - 44,45 (без змін) гривні. Євро у додатку коштує 51,70 (-10 коп) гривню, а безнал - 51,85 (-10 коп) гривню.

ПриватБанк у касах продає долари по 44,40 (без змін) гривні, а для карток курс становить 44,44 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,81 (без змін) гривня.

"Пумб" у відділеннях продає долар по 44,50 (без змін) гривні, а карткою - 44,30 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,43 (без змін) гривні, а євро - по 51,71 (-9 коп) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевші пропозиції тримають готівкові обмінники (43,98 грн). Серед банків найкращі умови в онлайн-застосунках: "Пумб" (44,30 грн) та мобільному Ощадбанку (44,35 грн).

Купити євро: Найнижчий цінник зафіксовано в обмінниках (у середньому 51,60 грн). В касах або застосунках вигідний курс діє у ПриватБанку, Ощадбанку (по 51,70 грн) та Monobank (51,71 грн)

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

В ISW пояснили, навіщо Росія саме зараз розпочала ядерні навчання
