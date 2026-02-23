"Ховаються" від ударів ЗСУ? На базі Чорноморського флоту РФ виявили новий об'єкт

"Агенти продовжують масштабну розвідку військової інфраструктури окупантів у Новоросійську. Ми виявили активний військовий об'єкт у районі н.п. Мисхако, майстерно прихований у складках місцевості", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що на території об'єкту помітили військову охорону, також на місці ведуться роботи з використанням бетонних плит, функціонують вишки спостереження та зв'язку.

Ймовірно, росіяни використовують цю зону як тиловий склад для розосередження запасів, намагаючись врятувати свої ресурси від ударів по порту.

"Одночасно ми ведемо безперервне спостереження за 37-м окремим вузлом спецзв'язку (в/ч 09920). Це критично важливий об'єкт: саме через нього Чорноморський флот отримує накази з Москви та координує усі свої дії", - додали представники руху.

Відомо, що на об'єкт зачастили високопосадовці з Москви, що може бути пов'язано з інспекцією та, швидше за все, з підготовкою до відставки командувача ЧФ.