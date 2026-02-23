"Прячутся" от ударов ВСУ? На базе Черноморского флота РФ обнаружили новый объект

В Новороссийске, который стал для россиян главной базой Черноморского флота, агенты "Атэш" обнаружили новый скрытый склад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Агенты продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры оккупантов в Новороссийске. Мы обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности", - отметили в "Атэш".
Сообщается, что на территории объекта заметили военную охрану, также на месте ведутся работы с использованием бетонных плит, функционируют вышки наблюдения и связи.
Вероятно, россияне используют эту зону как тыловой склад для рассредоточения запасов, пытаясь спасти свои ресурсы от ударов по порту.
"Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует все свои действия", - добавили представители движения.
Известно, что на объект зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы, что может быть связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к отставке командующего ЧФ.
Напомним, 15 декабря в СБУ заявили, что их силы впервые в истории атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска.
Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".
Также ранее в Новороссийске после атаки дронов вспыхнули пожары на нефтебазе и в порту. Впоследствии СМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов.