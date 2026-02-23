"Прячутся" от ударов ВСУ? На базе Черноморского флота РФ обнаружили новый объект

"Агенты продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры оккупантов в Новороссийске. Мы обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что на территории объекта заметили военную охрану, также на месте ведутся работы с использованием бетонных плит, функционируют вышки наблюдения и связи.

Вероятно, россияне используют эту зону как тыловой склад для рассредоточения запасов, пытаясь спасти свои ресурсы от ударов по порту.

"Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует все свои действия", - добавили представители движения.

Известно, что на объект зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы, что может быть связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к отставке командующего ЧФ.