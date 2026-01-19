Підводний човен РФ застряг у порту після атаки СБУ (фото)

Атакований Україною російський підводний човен у порту Новоросійська вже понад місяць залишається на одному й тому ж місці та не може вийти в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, на фото від 19 січня видно, що субмарина перебуває там само, де й у день українського удару. На знімку також зафіксовані сліди ремонту причалу, пошкодженого внаслідок вибуху морського дрона.

Видання нагадує, що після атаки у грудні 2025 року Міністерство оборони РФ заявляло про відсутність пошкоджень підводного човна та оприлюднило відповідне відео. Водночас на оприлюднених кадрах не була показана кілева частина субмарини, яка перебувала найближче до місця детонації.

Нові супутникові дані ставлять під сумнів заяви російської сторони про повну справність підводного човна після української атаки.