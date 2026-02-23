ua en ru
"Ховаються" від ударів ЗСУ? На базі Чорноморського флоту РФ виявили новий об'єкт

Понеділок 23 лютого 2026 09:04
"Ховаються" від ударів ЗСУ? На базі Чорноморського флоту РФ виявили новий об'єкт Фото: на базі Чорноморського флоту РФ виявили новий об'єкт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Новоросійську, який став для росіян головною базою Чорноморського флоту, агенти "Атеш" виявили новий прихований склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Агенти продовжують масштабну розвідку військової інфраструктури окупантів у Новоросійську. Ми виявили активний військовий об'єкт у районі н.п. Мисхако, майстерно прихований у складках місцевості", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що на території об'єкту помітили військову охорону, також на місці ведуться роботи з використанням бетонних плит, функціонують вишки спостереження та зв'язку.

Ймовірно, росіяни використовують цю зону як тиловий склад для розосередження запасів, намагаючись врятувати свої ресурси від ударів по порту.

"Одночасно ми ведемо безперервне спостереження за 37-м окремим вузлом спецзв'язку (в/ч 09920). Це критично важливий об'єкт: саме через нього Чорноморський флот отримує накази з Москви та координує усі свої дії", - додали представники руху.

Відомо, що на об'єкт зачастили високопосадовці з Москви, що може бути пов'язано з інспекцією та, швидше за все, з підготовкою до відставки командувача ЧФ.

Удари Сил оборони по Новоросійську

Нагадаємо, 15 грудня в СБУ заявили, що їхні сили вперше в історії атакували російський підводний човен у порту Новоросійська.

Згідно з даними Служби безпеки, субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. Також там уточнили, що на борту об'єкта перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Також раніше у Новоросійську після атаки дронів спалахнули пожежі на нафтобазі та в порту. Згодом ЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.

Чорноморський флот Вторгнення Росії до України Війська РФ
