ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Прячутся" от ударов ВСУ? На базе Черноморского флота РФ обнаружили новый объект

Понедельник 23 февраля 2026 09:04
UA EN RU
"Прячутся" от ударов ВСУ? На базе Черноморского флота РФ обнаружили новый объект Фото: на базе Черноморского флота РФ обнаружили новый объект (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Новороссийске, который стал для россиян главной базой Черноморского флота, агенты "Атэш" обнаружили новый скрытый склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

Читайте также: Подводная лодка РФ застряла в порту после атаки СБУ (фото)

"Агенты продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры оккупантов в Новороссийске. Мы обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что на территории объекта заметили военную охрану, также на месте ведутся работы с использованием бетонных плит, функционируют вышки наблюдения и связи.

Вероятно, россияне используют эту зону как тыловой склад для рассредоточения запасов, пытаясь спасти свои ресурсы от ударов по порту.

"Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует все свои действия", - добавили представители движения.

Известно, что на объект зачастили высокопоставленные чиновники из Москвы, что может быть связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к отставке командующего ЧФ.

Удары Сил обороны по Новороссийску

Напомним, 15 декабря в СБУ заявили, что их силы впервые в истории атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска.

Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Также ранее в Новороссийске после атаки дронов вспыхнули пожары на нефтебазе и в порту. Впоследствии СМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флот Вторжение России в Украину Войска РФ
Новости
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти