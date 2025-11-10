ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Хотів "легкого заробітку": у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо

Харків , Понеділок 10 листопада 2025 17:12
UA EN RU
Хотів "легкого заробітку": у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо Фото: у Харкові підліток підпалив локомотив на залізничному депо (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові 16-річний підліток підпалив локомотив на залізничному депо. Йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова 16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, студент одного з харківських технікумів через месенджер Telegram знайшов пропозицію "легкого заробітку" - здійснити підпал за грошову винагороду.

Під час листування він отримував інструкції щодо вчинення "завдання".

Увечері 7 листопада 2025 року, близько 22:30, на залізничній станції депо "Основа" у Харкові підліток підійшов до одного з локомотивів та облив його заздалегідь підготовленою запальною сумішшю.

Переконавшись, що на обʼєкті достатньо горючої рідини, юнак підпалив його за допомогою запальнички. Займання він зняв на відео, щоб у подальшому надіслати "звіт" для підтвердження виконаного "завдання".

Після цього підліток утік з місця події, проте надалі його було затримано. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок пожежі АТ "Укрзалізниця" завдано збитків, сума яких наразі встановлюється.

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. У подальшому дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія - ст. 113 КК України.

Крім того, перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада цього року військового авто у Харкові. Слідство триває.

Підпали на замовлення РФ

Нагадаємо, раніше у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також у Києві засудили диверсанта до 10 років в’язниці з конфіскацією майна за підпал відділення "Укрпошти" та спробу знищення авто військового.

А в Одесі поліція та СБУ викрили матір і 13-річну доньку, які за грошову винагороду з Росії організували підпали військового автомобіля та об’єкта "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Прокуратура
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа