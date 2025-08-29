ua en ru
У Києві затримали паліїв військових авто, які хотіли заробити легких грошей

П'ятниця 29 серпня 2025 14:35
У Києві затримали паліїв військових авто, які хотіли заробити легких грошей Фото: у Києві затримали паліїв військових авто (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун

У Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Аналітики вирахували, що двоє неповнолітніх погодилися виконати замовлення російського куратора, який зв’язався з ними через Telegram.

Подробиці справи

Повідомляється, що за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ він обіцяв "гонорар" у 1500 доларів.

Підлітки придбали легкозаймисту суміш і вночі підпалили позашляховик, знімаючи злочин на відео для звіту. Внаслідок цього були пошкоджені моторний відсік та салон авто.

У підозрюваних були вилучені мобільні телефони із доказами підривної діяльності. Примітно, що обіцяних грошей куратори їм так і не надіслали. Зазначається, що підліткам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Спроби підпалів авто військових

Нагадаємо, останнім часом у різних містах України правоохоронці затримують паліїв автомобілів військових.

Українців наймають співробітники російських спецслужб та обіцяють їм грошову винагороду за підпал авто.

Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті затримали агента спецслужб РФ, який підпалював автомобілі військових та Червоного хреста.

Окрім того, у Києві нещодавно засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти". Він працював на спецслужби РФ.

