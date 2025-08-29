У Києві затримали паліїв військових авто, які хотіли заробити легких грошей

У Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Аналітики вирахували, що двоє неповнолітніх погодилися виконати замовлення російського куратора, який зв’язався з ними через Telegram.

Подробиці справи

Повідомляється, що за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ він обіцяв "гонорар" у 1500 доларів.



Підлітки придбали легкозаймисту суміш і вночі підпалили позашляховик, знімаючи злочин на відео для звіту. Внаслідок цього були пошкоджені моторний відсік та салон авто.

У підозрюваних були вилучені мобільні телефони із доказами підривної діяльності. Примітно, що обіцяних грошей куратори їм так і не надіслали. Зазначається, що підліткам загрожує до восьми років позбавлення волі.