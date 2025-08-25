Диверсант отримав 10 років в'язниці за підпал віддділення "Укрпошти" та авто військового

У Києві засудили диверсанта до 10 років в’язниці з конфіскацією майна за підпал відділення "Укрпошти" та спробу знищення авто військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок у справі про диверсію та підпали, які відбулися восени 2024 року.

Чоловіка визнали винним у диверсії, перешкоджанні роботі Збройних Сил України та замаху на знищення майна. Мотиви обвинуваченого були корисливими, а дії спрямовані на ослаблення держави в умовах воєнного стану.

Він отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підпал поштового відділення "Укрпошти" та спробу знищення автомобіля, що належав військовослужбовцю.

Що відомо про диверсії

За матеріалами справи, чоловік діяв разом із невстановленою особою, з якою контактував через месенджер Telegram.

Спільник перебував за кордоном та пропонував винагороду: 4 тисячі доларів за підпал відділення "Укрпошти" і 10 тисяч - за знищення автомобіля військового.

Перший підпал стався вночі 1 листопада 2024 у відділенні "Укрпошти"№ 03143 на вул. Метрологічній, 14-А.

Зловмисник розбив вікно, кинув усередину пляшку з бензином і підпалив приміщення. Пожежа пошкодила майно, роботу відділення було призупинено. Збитки оцінили у майже 300 тисяч гривень. Це відділення мало для національної безпеки - зокрема, для розсилки мобілізаційних повісток.

Другий злочин стався 6 грудня 2024 на вул. Деміївській, 53. Диверсант підпалив автомобіль Jeep Grand Cherokee, який належав військовослужбовцю ЗСУ та використовувався для оборонних завдань. Машину вдалося врятувати від повного знищення, але збитки становили понад 118 тисяч гривень.

Обидва підпали чоловік знімав на відео та надсилав замовнику як доказ.

Диверсанта затримали 7 грудня співробітники СБУ. Під час допиту він визнав провину, розкаявся і надав показання щодо спільника.