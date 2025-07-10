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В Одесі мати з 13-річною донькою за "гонорари з РФ" підпалили авто та об’єкт на УЗ

Одеса, Четвер 10 липня 2025 12:03
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В Одесі мати з 13-річною донькою за "гонорари з РФ" підпалили авто та об’єкт на УЗ Фото: в Одесі викрили матір і доньку, які працювали на Росію (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

В Одесі поліція та СБУ викрили матір і 13-річну доньку, які за грошову винагороду з Росії організували підпали військового автомобіля та об’єкта "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Виявилось, що 13-річна дівчинка була завербована через месенджер і виконувала завдання, погоджуючи об’єкти з куратором та надсилаючи відеозвіти.

Куратор обіцяв непогані гонорари за підпали релейних шаф регіональної філії "Одеська залізниця" та автомобілів військових зі Збройних сил України й Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу.

"На щастя, вогонь швидко згас, і пристрій не вийшов з ладу", - зазначили в поліції.

Однак вже за кілька днів, отримавши нове завдання підпалити автомобіль Volkswagen військовослужбовиці, що використовувався на фронті для перевезення поранених, вона запропонувала співпрацю 58-річній матері.

Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі мати з донькою в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб. Авто згоріло вщент.


З місць скоєних злочинів та квартири, де проживають мати з дитиною, слідчі вилучили низку речових доказів.

Що загрожує правопорушницям

Дії фігуранток кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дівчина ж наразі передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Росія наймає інформаторів серед українців

Зауважимо, що буквально вчора. 9 липня, у Харкові викрили чергового інформатора російських спецслужб.

Виявилось, що 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства пішов на "легкий заробіток" через Telegram.

Крім того, нещодавно СБУ затримала 16-річного студента, який коригував ворожі удари у двох областях України.

Також РБК-Україна повідомляло й про те, що спецслужби затримали 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

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